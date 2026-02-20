La agenda de la TV del viernes: Boca-Racing por el torneo Apertura, ligas de Europa, tenis y la NBA
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 20 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano. TNT Sports
- 17.45 Estudiantes vs. Sarmiento. ESPN Premium
- 20 Boca vs. Racing. TNT Sports
- 20 Instituto vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
- 22.15 Gimnasia (M) vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
- 22.15 Rosario Central vs. Talleres. ESPN Premium
Bundesliga
- 16:20 Mainz 05 vs. Hamburgo. ESPN
Ligue 1
- 16:30 Brest vs. Olympique Marseille. ESPN 4
Serie A
- 16:30 Sassuolo vs. Hellas Verona. Disney+
Liga de España
- 16:50 Athletic Bilbao vs. Elche. ESPN 2
Championship
- 16:50 Blackburn Rovers vs. Preston North End. Disney+ y Fox Sports 3
TENIS
Río Open
- 16.30 Los cuartos de final. Disney+
ATP 500 de Doha
- 13.30 Las semifinales, con Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev y Arthur Fils vs. Jakub Mensik. Disney+
GOLF
PGA Tour
- 19 The Genesis. La segunda vuelta. ESPN 3
RUGBY
Súper Rugby Americas
- 21 Tarucas vs. Selknam. ESPN 4
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 4 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports
- 9 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports
BÁSQUETBOL
Copa del Rey
- 17 Barcelona vs. Murcia. Los cuartos de final. Fox Sports 2
La NBA
- 21:30 Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks. ESPN 2
- 23.55 LA Lakers vs. LA Clippers. ESPN 2
BOXEO
- 22 Diego Ruiz vs. Mariano Rodrigo Pérez y Nicolas Jara vs. Lorenzo Gerez, desde San Martín. ESPN 3
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del jueves. Lanús-Flamengo por la Recopa Sudamericana, Europa League, tenis en Río y ensayos de la F1
TV y streaming del miércoles. Los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis en Río de Janeiro y Qatar
TV y streaming del martes. River juega por la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, y el tenis en Río y Qatar
Más leídas de Fútbol
- 1
Finalissima 2026: estas son las últimas novedades del partido entre Argentina y España
- 2
Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026
- 3
Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
La agenda de la TV del jueves: la Recopa Sudamericana, Europa League, tenis en Río y ensayos de la Fórmula 1