La agenda de la TV del viernes: Boca-Racing por el torneo Apertura, ligas de Europa, tenis y la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 20 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano. TNT Sports

17.45 Estudiantes vs. Sarmiento. ESPN Premium

20 Boca vs. Racing. TNT Sports

20 Instituto vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium

22.15 Gimnasia (M) vs. Gimnasia (LP). TNT Sports

22.15 Rosario Central vs. Talleres. ESPN Premium

Bundesliga

16:20 Mainz 05 vs. Hamburgo. ESPN

Ligue 1

16:30 Brest vs. Olympique Marseille. ESPN 4

Serie A

16:30 Sassuolo vs. Hellas Verona. Disney+

Liga de España

16:50 Athletic Bilbao vs. Elche. ESPN 2

Championship

16:50 Blackburn Rovers vs. Preston North End. Disney+ y Fox Sports 3

TENIS

Río Open

16.30 Los cuartos de final. Disney+

ATP 500 de Doha

13.30 Las semifinales, con Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev y Arthur Fils vs. Jakub Mensik. Disney+

GOLF

PGA Tour

19 The Genesis. La segunda vuelta. ESPN 3

RUGBY

Súper Rugby Americas

21 Tarucas vs. Selknam. ESPN 4

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

4 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports

9 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports



BÁSQUETBOL

Copa del Rey

17 Barcelona vs. Murcia. Los cuartos de final. Fox Sports 2

La NBA

21:30 Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks. ESPN 2

23.55 LA Lakers vs. LA Clippers. ESPN 2

BOXEO