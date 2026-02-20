LA NACION

La agenda de la TV del viernes: Boca-Racing por el torneo Apertura, ligas de Europa, tenis y la NBA

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 20 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano. TNT Sports
  • 17.45 Estudiantes vs. Sarmiento. ESPN Premium
  • 20 Boca vs. Racing. TNT Sports
  • 20 Instituto vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
  • 22.15 Gimnasia (M) vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
  • 22.15 Rosario Central vs. Talleres. ESPN Premium
Bundesliga

  • 16:20 Mainz 05 vs. Hamburgo. ESPN

Ligue 1

  • 16:30 Brest vs. Olympique Marseille. ESPN 4

Serie A

  • 16:30 Sassuolo vs. Hellas Verona. Disney+

Liga de España

  • 16:50 Athletic Bilbao vs. Elche. ESPN 2

Championship

  • 16:50 Blackburn Rovers vs. Preston North End. Disney+ y Fox Sports 3

TENIS

Río Open

  • 16.30 Los cuartos de final. Disney+
ATP 500 de Doha

  • 13.30 Las semifinales, con Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev y Arthur Fils vs. Jakub Mensik. Disney+

GOLF

PGA Tour

  • 19 The Genesis. La segunda vuelta. ESPN 3

RUGBY

Súper Rugby Americas

  • 21 Tarucas vs. Selknam. ESPN 4

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 4 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports
  • 9 Pruebas de pretemporada, desde Bahréin. Fox Sports

BÁSQUETBOL

Copa del Rey

  • 17 Barcelona vs. Murcia. Los cuartos de final. Fox Sports 2
La NBA

  • 21:30 Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks. ESPN 2
  • 23.55 LA Lakers vs. LA Clippers. ESPN 2

BOXEO

  • 22 Diego Ruiz vs. Mariano Rodrigo Pérez y Nicolas Jara vs. Lorenzo Gerez, desde San Martín. ESPN 3
