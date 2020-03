Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 10:17

El empresario Lorenzo Sanz , presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, fue internado en un hospital de la capital española con pronóstico grave por complicaciones causadas tras contraer el coronavirus. "Abrumado por las muestras de cariño que están mandando todos. Estoy seguro de que mi padre va a salir de esta. Gracias otra vez a todos", informó uno de sus hijos, Lorenzo Sanz, ex jugador del equipo de básquetbol de Real Madrid, en su cuenta de la red social Twitter, reprodujo la agencia DPA.

El ex mandatario blanco, de 76 años, ingresó con problemas respiratorios en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, después de varios días con episodios de fiebre en su domicilio. Finalmente se le realizó la prueba del COVID-19 y dio positivo . Durante su presidencia, el conjunto blanco logró dos Ligas de Campeones, la Séptima y la Octava (1998 y 2000, ambas con Fernando Redondo como figura), una Liga (1997), una Copa Intercontinental (1998) y una Supercopa de España (1997).

Fernando, su hijo mayor y ex jugador de Real Madrid y Málaga, reveló que el empresario tardó en internarse por "solidaridad" con otros afectados por la pandemia . "Estamos bastante preocupados y poco se puede hacer porque no se puede ir. Llevaba ocho días con fiebre, llamaron al teléfono y le dijeron que tomara paracetamol. Ha aguantado ocho días, no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba aire y se encontraba peor. Le han metido dentro y le han dicho que estaba mal, con poco oxígeno en sangre. Decía que tenía poca fiebre y que no quería colapsar el sistema", señaló.

Télam y LA NACION