Andrés Iniesta, ex Barcelona y actualmente jugando en Japón, sigue con "angustia" lo que sucede en España.

El futbolista español Andrés Iniesta , una de las piezas fundamentales del mejor Barcelona y actualmente jugando en la Liga de Japón, dijo tener la esperanza de que superar la crisis surgida por la pandemia del coronavirus modificará, en forma positiva, la vida de las personas. "Esto debe ser un punto y aparte, no sólo en lo deportivo, sino en la vida de todos. Creo que debería cambiarnos en el buen sentido , desde los protocolos de vida con los niños. Lo que nos está enseñando esto es que no es cosa de uno, sino que es de conciencia de todos", expresó el exquisito mediocampista en 'El Partidazo de Movistar'.

Iniesta, instalado junto con su familia en la ciudad japonesa de Kobe (actúa en el equipo Vissel Kobe), está "en casa como prácticamente todo el mundo", aunque en el país asiático "más o menos hay una situación distinta, con una calma un poco controlada. En lo deportivo, el 23 de febrero último jugamos la primera jornada de Liga y ya no hemos vuelto a jugar más. Sí hemos seguido entrenando y hace una semana se dijo que el 9 de mayo se reiniciaría la Liga y ahora llevamos once días en casa haciendo nuestros ejercicios y disfrutando de la familia y los niños porque ellos hace un mes que no van al cole", apuntó.

Según Iniesta, superar la crisis por el Covid-19 debería cambiar en forma positiva a la gente.

Nacido en Fuentealbilla, un municipio de Albacete, Iniesta indicó que ve con "angustia y preocupación" lo que está pasando en España, que superó los 13.000 fallecidos por el Covid-19. "Aquí, en Japón, llevamos ya así tres meses y la gente sigue saliendo a la calle, aunque los coles y los grandes eventos se cancelaron desde el minuto uno", apuntó Iniesta, que el próximo mes cumplirá 36 años. Además, resaltó las peculiaridades de "una sociedad distinta" que hacen que se "minimice bastante los focos de contagio".

De todos modos, el campeón del mundo con el seleccionado español en Sudáfrica 2010, advirtió: "Hay una situación de calma porque no sabes si la semana que viene se puede disparar". Japón suma poco más de 80 muertos y 3600 casos positivos de coronavirus.