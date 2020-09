El Monumental, su casa para relatar: "En esos 90 minutos de partido soy el tipo más feliz del mundo" Crédito: @CostaFebreOK

Juan Patricio Balbi Vignolo
17 de septiembre de 2020

Desde enero de 1991, Atilio Costa Febre es la voz de River. Una garganta experimentada que atravesó los mejores y los peores momentos de los últimos 30 años en la vida millonaria. Una voz inconfundible que despierta pasión y hace vibrar a los fanáticos con cada relato. Un cuerpo inagotable que pateó miles de veces el Monumental y recorrió el mundo para seguir a la banda roja. Y aunque hace seis meses su infaltable figura no pisa los estadios, la pandemia lo acercó a la gente de una manera impensada: bordea los 150 mil seguidores entre sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, redes sociales que hace unos años ni siquiera formaban parte de su día a día.

"Es algo maravilloso. Los veteranos como yo no creemos demasiado en la tecnología, pero los mas jóvenes me empujaron. Mi productor digital, Juancito López, me ayudó y aprovechamos este tiempo para trabajar en nuestro portal y en mi Instagram. Y me he encontrado con gratísimas sorpresas. Hasta el Burrito Ortega apareció insólitamente renovado a la hora de hablar en Instagram. Una grata sorpresa que me colmó el corazón", le cuenta Lito Costa Febre a LA NACION en una extensa charla a horas de comenzar una nueva experiencia como relator, luego de presentar en abril su libro "Mi Vida Con River", llenar las redes con entrevistas y dar clases de relato deportivo por Zoom en julio.

Después de dejar Radio Rivadavia a fines de 2019 y aterrizar en Radio del Plata a inicios de 2020, el paro indefinido de los trabajadores por falta de pagos que se inició en septiembre en la reconocida AM 1030 obligó al equipo de Costa Febre Monumental a cambiar los planes de cara al regreso de la Copa Libertadores. Aunque en un principio el relato iba a ser únicamente vía streaming en su canal oficial de Youtube, el histórico relator se sumará al dial en FM TOP 104.9. Su extensa historia con la radio tiene un nuevo capítulo para contar.

-¿Cómo estás viviendo esta nueva situación laboral?

-Es inusual, por lo menos para los que estamos acostumbrados a acompañar a River por todo el mundo. Será en el estudio, con muchos protocolos, con mi comentarista y el vestuarista desde sus casa y yo estaré solo con el locutor comercial. Esta pandemia ha arrastrado a muchos argentinos y me ha obligado a cambiar el medio sorpresivamente tras la delicada situación en Del Plata con el personal. Ahora seguiremos en la radio tradicional en FM Top 104.9 con tecnología de punta y también sumaremos el streaming, las redes y las repetidoras del interior. Fue una decisión que tuvimos que elaborar en 48 horas para seguir transmitiendo.

-¿Qué sensación te genera no estar en el estadio y que además no haya público?

-La sensación es no tener la adrenalina que los relatores sentimos adentro del estadio. No tener en los odios la música maravillosa de los hinchas. Pero, más allá de este contexto, uno tiene que apostar al profesionalismo para que la transmisión salga parecida a lo que habitualmente hacemos. Es diferente, yo he relatado en estadios vacíos, en River, en Huracán. y me pasa que cuando estoy en el estadio vacío pierdo concentración. Los jugadores también te lo dicen.

Costa Febre y Gallardo mantienen un vínculo afectivo muy estrecho desde la época de jugador del actual DT Crédito: @CostaFebreOK

-River debuta hoy en la Libertadores tras seis meses de parate. ¿Cómo lo ves?

-No lo veo claro. Si River hubiese tenido actividad todo el año, quizás era un posible candidato a avanzar hasta lo más alto en la Copa, pero con seis meses de parate no sabemos cómo está. En los últimos años, el equipo de Gallardo ha sido el mejor preparado del fútbol argentino desde lo físico, que hoy es determinante. Y es el más intenso de Sudamérica y quedó ratificado en la final con Flamengo. Veremos un River bien preparado a pesar de todo. Las ideas son claras, la de siempre. Por lo menos para acomodarse tiene una pequeña ventaja, con un DT inteligente y convincente. Va a ser competitivo, eso seguro, va a encararla así.

-Tenés una gran relación con Gallardo. ¿Qué te genera su figura?

-La relación nace cuando tenía 15 años y lo conocí en inferiores. Siempre hubo afecto y respeto. Me di cuenta de su inteligencia desde que jugaba al fútbol y era conductor. Se notaba que iba a ser DT. A los 30 años lo tenía decidido. Ha sido un gran acierto de Francescoli, nadie pensaba en él. Estableció un cambio rotundo en la historia, impuso una manera de dirigir al club por encima de todas las figuras, que nunca River lo ha tenido. Pasaron grandes técnicos, yo quizás lo elogio exageradamente y no les quito virtudes a Ramón Díaz, al Bambino Veira, a Angelito Labruna. pero Gallardo es muy especial para la vida de River. Encontró oro, se sacó la grande de verdad.

-Y encima le pusiste el famoso apodo de Napoleón...

-Lo de Napoleón es una satisfacción enorme. Soy de poner muchos apodos, algunos quedan otros no, por ejemplo Torito a Cavenaghi o Tigre a Falcao quedaron... pero este tuvo una repercusión impresionante. Lo relacioné con su estrategia y lo que fue Napoleón en Francia, ya que él también jugó ahí. Me salió y se lo dije en la final de la Sudamericana 2014. Después, el periodista Diego Borinsky me dijo que ya se lo había dicho cuando jugaba un día que le hizo dos goles a Rogerio Ceni en las semifinales de la Sudamericana en 2003 contra San Pablo. Después, los medios y los colegas me ayudaron mucho. Cuando llegué a España a relatar la final de Madrid los diarios titulaban 'De Muñeco a Napoleón' y me mencionaban. Increíble.

"Mi vida con River"; el libro que lanzó en abril al cumplir 30 años de relator con el club Crédito: @CostaFebreOK

-En cambio, con Ramón la relación es diferente...

-Con más altibajos. Para mí fue el mejor delantero de mi vida y un DT con la enorme virtud de no equivocarse casi nunca a la hora de elegir a los 11 titulares. A lo mejor en algún momento tuvo cierta rispidez con los planteles y hoy está mas calmo. El hijo le ha hecho mucho bien. Pero ojo. El siempre cumplió periodísticamente conmigo, en todos los momentos en que lo necesité y estando o no en buena relación.

-¿Cómo definirás lo que es River en tu vida?

-Es uno de mis grandes amores. Mi familia, los amigos de mi pueblo, la radio y River. Hoy como relator siento que camino con pies de plomo, pero me ha costado muchísimo mantener la continuidad. Sobre todo cuando nunca pensé que iba a ser relator, aunque tenia una enorme vocación para los medios. Empecé en mi pueblo Alberti, pero no quería relatar. Y justo en el 84 me llegó la primera oportunidad. Estaba por terminar un River contra Argentinos Juniors y yo estaba haciendo la conexión en la vieja Radio Splendid. Relataba Carlos Parnisari y dice: 'relata los cinco minutos finales Atilio Costa Febre". Salí disfónico, River hizo un gol para el 2-1, le pifié al autor y hasta el día de hoy me ruborizo y no voy al archivo a buscarlo. Dije que era de Enrique Atanasio Villalba y había sido Enzo Francescoli. Yo dije, listo, principio y fin. Vida y muerte. Pero seguí haciendo mucho fútbol de ascenso en Radio Colonia y en el 90 llegó la chance en Del Plata con Santo Biasatti, que era el director y me dio la gran chance.

-¿Cuál fue el primer relato que te marcó?

-Mirá, el primero fue en enero de 91 en un amistoso entre River y Racing en Mar del Plata. El comentarista fue Luis Artime y me decía que le diera más seguido micrófono porque yo no sabía nada, ja. ¡Imaginate lo que era esa cabina! Después tengo de todo. En 30 años pasaron grandes equipos, fubolistas y campeonatos. La Libertadores del 96, el tricampeonato con Ramón, las copas con Gallardo... y el descenso, que para mí fue un momento muy doloroso. Intenté, y creo que lo logré, representar de la mejor manera a la gente que estaba sufriendo en la cancha y en el país. Fue algo antinatural y que todavía no lo puedo creer.

Costa Febre relató la final de la Libertadores 2018 ante Boca desde el Bernabéu: "Me ganó la emoción" Crédito: @CostaFebreOK

-¿La noche en Madrid de la final de la Libertadores 2018 fue el pico máximo?

-Yo disfruté de todo y he sido un profesional hasta en los momentos más críticos con responsabilidad. Pero el de arriba me dio el desquite del 9 de diciembre. Esa tardecita noche en el Bernabéu yo me sentía Víctor Hugo relatando el gol de Maradona a los ingleses. Y de apresurado en el relato del gol de Quintero dije que River ya era campeón. Me quebró el contexto y la emoción. Era la final más importante de la historia del fúbol mundial y River estaba tocando el cielo con las manos.

-¿Qué se te pasa por el cuerpo cuando volvés a escuchar esos relatos?

-Me genera una gran emoción escucharlos. Y también me critico mucho porque en el gol de Quintero perdí la compostura, me ganó la emoción. Ahora digo que primero tendría que haber hecho una descripción de la jugada y después la emoción iba a llegar sola, que es algo muy importante en mis relatos, pero me sale natural. Es un gol que técnicamente está pésimamente relatado, hasta pierdo aire. Pero yo veía que River estaba consiguiendo lo más grande de su historia. Muchas veces sos la voz del hincha y transmitís lo que ellos dirían en un micrófono.

-¿Tenés pensado hasta cuándo querés relatar?

-Si el de arriba me ayuda, tengo cinco o seis años más de relator. Y después no sé, me gustaría hacer en TV un programa de entrevistas, no solo con gente del fútbol o de River, sino con gente de otras actividades. Este tiempo en redes sociales he descubierto que tengo una faceta de entrevistador más o menos presentable. Muchos me han endulzado los oídos, está bueno que otros colegas te reconozcan ciertas virtudes. Y también es hora de encontrar que alguien sea mi sustituto el día de mañana, sería un sueño poder encontrarlo. La radio nunca se va a morir. Cambiará las modalidades, pero va a seguir siempre con la tecnología de la mano. Pero yo por ahora tengo ganas de seguir. El día que yo me levante de la cama y no tenga alegría de ir al Monumental, ese día no relato más. He ido destruido físicamente, pero me meto en la cabina, cambio y tengo 90 minutos de concentración plena que me hacen sentir el tipo mas feliz del mundo.

