Cuándo juega River vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

Este jueves, Huracán y River se enfrentan en el marco de la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30 (horario argentino), se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó con arbitraje de Nicolás Ramírez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Globo está sexto en la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Belgrano como local con un doblete del joven de 17 años Thaiel Peralta y un tanto del colombiano Óscar Cortés (Franco Vázquez descontó para el Pirata). Este compromiso se jugó sin público por el colapso de una estructura interna en un complejo de viviendas de la calle Mafalda al 900, a pocos metros del ‘Palacio’ Ducó. Por ese motivo, el encuentro de este jueves contará con aforo reducido.

El partido entre Huracán y River se jugará con aforo reducido en el estadio Tomás Adolfo Ducó Getty Images - Getty Images South America

El Millonario, por su parte, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general con 11 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata, equipo al que supera por diferencia de gol (0 contra -1). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente Rivadavia por los goles de Gonzalo Montiel y Gonzalo Ríos. Será el debut de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT, quien llegó para reemplazar a Marcelo Gallardo y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

River vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Jueves 12 de marzo.

: Jueves 12 de marzo. Hora : 21.30.

: 21.30. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al partido de este jueves, el ‘Chacho’ Coudet ya tendría definida su primera formación como entrenador de River. La idea sería mantener la misma base que utilizó Gallardo en los primeros meses del año. Ante los problemas físicos de Franco Armani, Santiago Beltrán seguirá siendo el arquero titular. En la defensa, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta se mantienen como piezas inamovibles, mientras que Lautaro Rivero y Marcos Acuña le ganarían la pulseada a Paulo Díaz y Matías Viña, respectivamente.

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno seguirá siendo el 5. Una de las principales dudas pasa por saber si Fausto Vera, otro de los habituales titulares, seguirá jugando como 8 o si directamente pasará a conformar un doble 5 con el ex-Palmeiras. Además, Tomás Galván, de buen rendimiento en varios partidos de lo que va del Apertura, mantendría su lugar en el once inicial.

Fausto Vera, que llegó en este mercado de pases, se acentó como titular; hay expectativa por ver dónde lo ubicará Coudet Walter Manuel Cortina

El enganche, siempre y cuando esté bien físicamente, sería Juan Fernando Quintero, quien se desgarró el 22 de febrero pero ya se entrena a la par del grupo. Por último, la dupla ofensiva estaría conformada por Sebastián Driussi y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. El ex-Racing es del gusto del nuevo entrenador, pero el presente del juvenil podría inclinar la balanza hasta recuperar la mejor versión de Salas.