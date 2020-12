Cristiano Ronaldo se refirió a Lionel Messi Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

9 de diciembre de 2020 • 07:38

Su semblante habla solo. Distendido, feliz, por su producción y por la contundente victoria sobre Barcelona. Cristiano Ronaldo es el hombre que facturó por duplicado y que en la Champions League se siente pleno. Pero se detiene por un segundo, sale de su mundo y del resonante 3-0 ante Barça por 3-0, para hablar de Lionel Messi: "Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartí podio 12, 13 o 14 años en las entregas de los premios, nunca le vi como un rival".

Y continuó: "Él siempre intenta hacer lo mejor para su equipo y para su selección, como yo, y es lo que hace la rivalidad. Siempre me he llevado muy bien y si le preguntas él te responderá lo mismo. Pero en el fútbol se busca siempre una rivalidad. Le veo como siempre. El Barça pasa un mal momento, pero todos los equipos pasan malas rachas y estoy seguro que pasarán este mal período. No dejan de ser el Barcelona y un excelente equipo".

Frente a un Cristiano Ronaldo con ganas de charlar, la pregunta casi que surgió con naturalidad y lo consultaron acerca de quién el mejor jugador de todos: "¿El GOAT? No voy a entrar por ahí, yo estoy contento y feliz. Pasamos primeros y quiero seguir la buena temporada que estoy haciendo porque este año va a ser duro y quiero estar preparado para las grandes batallas".

Medido, lejos de la controversia y enfocado en no dejar ninguna frase que le generase problemas, Cristiano habló acerca del golpe que dieron en el Camp Nou, con mucha cautela: "Pienso que puede ser una inyección de confianza, necesitábamos una victoria así ante un gran equipo. A pesar de pasar un mal momento siempre será el Barcelona y nos dará un plus de confianza".

Ahora bien, cuando le preguntaron acerca de los dos penales que le dieron a Juventus y que él cambió por gol, fue un poco más Cristiano: "No lo vi en la TV pero el fútbol es así, a veces hay penales inexistentes y a veces al revés. Son decisiones, pero no quiero entrar en eso porque el trabajo del árbitro es muy complicado, pero si lo dio, es porque a él le pareció que era penal. De todas formas, cuando marcas tres goles en el Camp Nou creo que no hay duda de quién merecía pasar primero".

