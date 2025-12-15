Los polémicos “Me gusta” de Ángel Di María contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes: “Ingleses, caretas y vendidos”

El capitán de Rosario Central, Ángel Di María, reavivó la polémica por el espaldazo de Estudiantes de La Plata al canalla, en protesta por el título que la AFA le entregó al conjunto santafesino por liderar la tabla anual, que no existía en el reglamento. Tras la consagración del Pincha ante Racing en Santiago del Estero, el campeón del mundo dio “me gusta” a dos publicaciones con críticas a Juan Sebastián Verón y sus jugadores en Instagram.

“Verón, exjugador de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les dieran la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros, les dieron la mano de frente. Por eso son ingleses, caretas y vendidos”, señalaba un posteo de la cuenta Derosarioydecentralok, acompañado por una imagen del defensor Leandro González Pírez estrechándole la mano a Claudio Tapia durante la premiación.

El capitán de Rosario Central, Ángel Di María, avivó la polémica por el espaldazo de Estudiantes de La Plata al canalla en protesta por el titulo que les entregó la AFA. Captura de Pantalla

En una segunda publicación, la cuenta apuntó contra los futbolistas y recibió un nuevo “like” del exjugador de Benfica: “‘No es contra Central, es contra la AFA’. Mostraron su peor cara, y más aún contra sus colegas”.

A raíz de la repercusión que generó su actividad, Di María compartió una frase en sus historias: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al final la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.

El conflicto entre Estudiantes, Rosario Central y la AFA se originó a partir de la entrega de un título al club santafesino por haber finalizado primero en la tabla anual. Desde La Plata, la dirigencia encabezada por Verón sostuvo que esa decisión no había sido consultada ni consensuada con el resto de los clubes.

El episodio sumó un nuevo capítulo durante los octavos de final del Torneo Clausura, cuando Estudiantes —dirigido por Eduardo Domínguez— visitó a Rosario Central, entonces conducido por Ariel Holan, en el Gigante de Arroyito.

Por tratarse del primer partido como local del Canalla tras recibir el trofeo, el conjunto platense debía realizar el tradicional pasillo. Sin embargo, al salir al campo de juego, los jugadores dieron la espalda a sus rivales.

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central y fue sancionado por la AFA Captura ESPN Premium

Esa conducta derivó en sanciones para el club platense. En primer lugar, el tribunal de disciplina suspendió por seis meses a Verón por infracción al artículo 12, lo que le impide participar de actividades vinculadas al fútbol.

Castigó con dos fechas de suspensión a los once titulares que realizaron el pasillo cuestionado: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La resolución emitida desde la Asociación del Fútbol Argentina estableció además una medida particular contra el líder del conjunto en el terreno de juego: Santiago Núñez no podrá ejercer la capitanía durante tres meses, en función de su rol de liderazgo y las atribuciones disciplinarias del Tribunal.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia Prensa Conmebol

Con respecto a lo económico, multaron al Pincha con 4.000 v.e. (valor entrada) por “conducta ofensiva” y violación de los principios del juego limpio, en línea con lo establecido también por el artículo 12.

Por último, el organismo dispuso continuar las actuaciones respecto de los demás miembros de la Comisión Directiva, con el objetivo de determinar si corresponden nuevas responsabilidades disciplinarias por los hechos.

Pese al enfrentamiento con la AFA, Estudiantes logró consagrarse campeón del torneo tras vencer a Racing en una definición por penales. Verón, que presenció el partido desde la tribuna, expresó luego del encuentro: “Siento felicidad y alegría por el trabajo que hicieron los chicos. Encontraron la fuerza para revertir algo muy injusto. Hay emociones que no puedo largar. Esto me hace reflexionar y saber que lo bueno prevalece sobre lo malo".