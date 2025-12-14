Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!

La Premier League siempre genera paridos apasionantes y repletos de emociones. En los duelos de la jornada 16, Manchester City goleó como visitante y otra vez apareció Haaland. En el regreso de uno de los clásicos más apasionantes, Sunderland derrotó a Newcastle, que se hizo un gol en contra. Además, sin Dibu Martínez, Aston Villa ganó y no para de escalar, pero concedió el tanto más rápido de la temporada. Sin embargo, todas las miradas se las robó un partido de la segunda división del fútbol inglés. Abdul Fatawu, de Leicester, metió un golazo ¡desde atrás de la mitad de la cancha!

Manchester City continúa a paso firme en la temporada. Luego de la gran victoria ante Real Madrid por la Champions League, este domingo goleó a Crystal Palace como visitante por 3 a 0. Erling Haaland no para de convertir. El noruego marcó un doblete. Phil Foden completó la goleada de los ciudadanos que se ubican segundos en la tabla de posiciones a dos puntos de Arsenal, único líder de la competencia. El otro equipo que sigue victorioso es Aston Villa. Sin el arquero argentino Emiliano Martínez derrotó como visitante 3 a 2 a West Ham en un partidazo y se ubica tercero.

A los... 29 segundos

Al partido lo empezó perdiendo por un grave error en la salida defensiva con el que además fue el tanto más rápido de la temporada en la Premier League. Tras algunos toques con los que intentaron salir jugando entre Matty Cash, Boubacar Kamara y Ezri Konsa, que la perdió ante la presión de Mateus Fernandes. El portugués enfrentó a Marco Bizot, reemplazante del Dibu, y con poco ángulo estableció el 1 a 0 a los 29 segundos. Luego, los villanos supieron resolver el partido, lo revirtieron y se llevaron tres puntos muy importantes desde Londres.

¿PARA QUÉ SE COMPLICAN TANTO? Los defensores de Aston Villa quisieron salir jugando desde el fondo, la regalaron en SU PROPIA ÁREA y Mateus Fernandes puso el 1-0 para West Ham



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ehkmGtz3Rz — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

El clásico más “feroz” de Inglaterra volvió a jugarse por la Premier League luego de nueve años. El duelo conocido como Derbi de Tyne-Wear, por ser los clubes más exitosos de esa región (y más ásperos a la hora de la disputa del balón), quedó en manos de Sunderland, que derrotó en su estadio a Newcastle por 1 a 0.

El único gol del partido fue ¡en contra! Cuando se jugaba el primer minuto de la segunda parte, Nordi Mukiele envió un centro al área y en el primer palo cabeceó el delantero alemán Nick Woltemade para sorprender a su arquero, Aaron Ramsdale y hacer delirar a todo el público. Los Black Cats, que regresaron a primera división esta temporada, se ubican séptimos en la tabla con 26 puntos y su clásico rival está décimo segundo con 22 unidades.

¡TREMENDO GOL EN CONTRA DE WOLTEMADE! El goleador del Newcastle marcó de cabeza en su propio arco y puso el 1-0 del Sunderland en el Derbi de Tyne & Wear.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zDROXpCEJe — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Nottingham Forest goleó 3 a 0 al Tottenham de Cristian Cuti Romero, que fue titular. Los de Londres tuvieron un día para el olvido, pero sobre todo su arquero, Guglielmo Vicario. A los 28, quiso salir jugando desde abajo con Archie Gray, que la había marcado el pase a su izquierda. El italiano jugó con su compañero, que tenía muy cerca a Ibrahim Sangaré. El marfileño le robó la pelota y se la sirvió a Callum Hudson-Odoi para, que estableció el 1 a 0. El mismo autor del primero convirtió un golazo para el 2 a 0 y Sangaré anotó el tercero, en una victoria que le permite escaparse de la zona de descenso.

HOY NO ES EL DÍA PARA SALIR JUGANDO... No se entendieron en el fondo de Tottenham, rifaron la pelota y todo está 1-0 para Nottingham Forest gracias al gol de Hudson-Odoi



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nx3vil3FjX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

La segunda división del fútbol inglés también tuvo su joya. En el duelo correspondiente a la fecha 21 del Championship, Leicester derrotó 3 a 1 a Ipswich en su estadio este sábado, en un duelo de equipos que descendieron a esta categoría en esta temporada.

Los locales ganaban por el tanto marcado por De Cordova-Reid, a los 8 minutos, pero a los 42 llegó el golazo del fin de semana del fútbol inglés. Abdul Fatawu Issahaku gambeteó a dos rivales, levantó la cabeza y vio que Christian Walton, arquero de Ipswich, estaba adelantado. El ghanés le pegó de zurda ¡desde su propio campo! La pelota picó una vez y se metió en el arco para poner el 2 a 0, en un tanto que podrá ser candidato al premio Puskas del próximo año.

¡¡ESTE IMPRESIONANTE GOLAZO PIDE PUSKAS A GRITOS!! Una verdadera LOCURA lo que hizo Issahaku Fatawu para Leicester, en la victoria 3-1 sobre Ipswich en el #Championship.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6eJghtuARp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Por la Premier League, Leeds y Brentford cierran la jornada del domingo. Además, este lunes se culmina la fecha 16 con el duelo entre Manchester United frente a Bournemouth, en Old Trafford. Un triunfo de los Red Devils lo ubicaría en puestos de clasificación a la Champions League, en una temporada en la que no está disputando ninguna competencia continental.