Cristiano Ronaldo dejó en claro quién es “el mejor de la historia” y “el jugador más completo”

Cristiano Ronaldo volvió a expresarse. Cuando todavía no quedó atrás su salida polémica de la concentración de la selección de Portugal por diferencias con el entrenador Jorge Jesus, el jugador habló de su futuro en la selección lusa y también dejó en claro quién es para él, el mejor futbolista de todos los tiempos. Además, se refirió a las comparaciones con Lionel Messi, Pelé y Diego Armando Maradona.

El jugador de Al-Nassr de Arabia Saudita, de 41 años, fue determinante con su trayectoria y cuestionó la falta de reconocimiento sobre los logros que consiguió. CR7 señaló la contundencia de sus estadísticas y sus registros anotadores que marcan una diferencia incomparable frente a cualquier futbolista. “El mejor de la historia soy yo”, afirmó en una extensa charla con la señal de CNN de su país.

"El mejor de la historia soy yo", expresó Cristiano Ronaldo, que una vez más reavivó la polémica COLE BURSTON - AFP

En cuanto a las comparaciones, el delantero expresó que son preferencias personales: “Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto”, expresó el delantero, que ya lleva 980 goles anotados en 1337 partidos disputados. Aunque reconoció que las preferencias personales influyen en los debates, sostuvo que su rendimiento y sus conquistas no son destacadas como se merecen.

Incluso, dio su mirada sobre su histórica rivalidad con Lionel Messi, a quien felicitó días atrás luego de retirarse de la selección argentina en el estadio Monumental: “Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1”.

“La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo”, le expresó también a CNN. Y hasta redobló la apuesta con una declaración contundente: “Seré el mejor de la historia, sin duda”. Por último, habló de que, más allá de las cifras, no tiene dudas de quién es el mejor: “Si anotara 920, 925, 930, el mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo”.

El saludo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante un partido entre la Argentina y Portugal

Además, Ronaldo, que en febrero próximo cumple 42 años, se refirió a su retiro. “No sé qué pasará mañana. Puede que un día me despierte y pierda motivación, y ya no quiera jugar; realmente no sé qué podría pasar”. expresó.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo a CNN de Portugal se dan en el contexto de su conflicto con Jorge Jesus, DT de la selección portuguesa. El jugador fue sancionado de manera provisional por la Federación lusa después de abandonar la concentración durante la UEFA Nations League.

La situación derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar el alcance de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. La decisión fue adoptada el 9 de octubre y contempla una suspensión preventiva no automática, además de darle carácter urgente al expediente.