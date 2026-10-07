La respuesta de Cristiano Ronaldo a la carta de despedida de Messi: “Una historia que quedará por siempre”

Tan solo unos minutos después de que Lionel Messi publicara un sentido mensaje de despedida luego de disputar su último partido con la selección argentina, Cristiano Ronaldo le comentó el posteo y le transmitió todo su “respeto” por lo que consiguió con el conjunto nacional -que lidera Lionel Scaloni-.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país, y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, manifestó el delantero de Portugal.

En la carta que el astro argentino subió a la plataforma Instagram, aseguraba estar tomando “la decisión correcta”. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, manifestó.

La respuesta de Cristiano Ronaldo a la carta de despedida que publicó Lionel Messi en la plataforma Instagram

Asimismo, el 10 remarcó que aún le quedó mucho por decir tras el discurso que brindó desde el centro del campo una vez finalizado el amistoso y señaló que le es imposible decir todo lo que siente solo con unas palabras.

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, dijo.

A su vez, y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y técnicos, Messi le dedicó unas palabras a Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó.

Además, le agradeció a los clubes en los que jugó por respetar “siempre” sus sentimientos y permitirle dedicarse a su país cada vez que tocaba ponerse la camiseta de la selección.

El posteo de Lionel Messi en Instagram

“Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró.

El turbulento presente de Ronaldo en Portugal

En tanto, el mensaje del futbolista con pasado en Real Madrid se dio en un momento de crisis que atraviesa con su selección. La semana pasada abandonó la concentración luego de no ingresar en el partido ante Noruega por la UEFA Nations League.

“Tras la rueda de prensa con el seleccionador nacional y después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​he decidido abandonar la concentración de la selección", escribió días después Ronaldo.

Luego de una semana, el jugador expuso en un comunicado los motivos por los cuales tomó la decisión y le apuntó directamente al entrenador, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo desató un escándalo tras abandonar la concentración de Portugal PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Según su relato, por motivos de descanso no iba a disputar el partido ante Noruega. Sin embargo, el técnico le habría consultado antes del encuentro si se encontraba bien para jugar 30 minutos.

“Esta petición estaba fuera de mi plan de recuperación y entrenamiento físico, ya que solo iba a jugar el 4 en el estadio Dragão, pero obviamente dije que sí. Él respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos. El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador había roto su palabra”, expresó el futbolista de Al-Nassr.

Además, reveló que dos días después mantuvo una conversación con el entrenador, donde acordaron que Jesus admitiría su “error” de hacerlo calentar para luego no jugar.

Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal Jorge Jesus @selecaoportugal

“La conferencia fue lo que ya sabemos: su actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; percibí expresiones y agresividad que considero inmerecidas, una actitud de ‘yo quiero, yo puedo y yo mando’ que jamás me había mostrado, ni siquiera remotamente, en privado, el día anterior”, indicó.

En las últimas horas, el técnico de Portugal expresó que no tenía “nada para decir” sobre el comunicado de Ronaldo ante la consulta de los periodistas locales.

“Leí la declaración de Cristiano Ronaldo. Y ahora, como todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en la Selección Portuguesa. No tengo nada que decir”, manifestó.