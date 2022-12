Cristiano Ronaldo, protagonista de un clima enrarecido que rodea a Portugal, en la previa del partido con Marruecos

escuchar

Portugal no tiene paz. La decisión de Fernando Santos de sentar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo durante el partido con Suiza trajo diversos coletazos. Uno de ellos fue la noticia de tapa del diario Récord: el medio luso publicó que el capitán de la selección amenazó con irse del Mundial de Qatar al enterarse de que no sería titular frente al conjunto helvético, algo que no le sucedía desde 2008. Según el periódico, el futbolista nacido en Madeira hace 37 años discutió en forma acalorada con su entrenador y habría sido durante ese intercambio de palabras que manifestó la posibilidad de abandonar el equipo .

Enterada del asunto, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) emitió un comunicado de prensa y negó que el capitán del equipo nacional hubiese querido abandonar la concentración en Qatar. “Una noticia divulgada este jueves da cuenta de que Cristiano Ronaldo amenazó con dejar la Selección durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La FPF aclara que en ningún momento el capitán del seleccionado, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar el equipo nacional durante la concentración en Qatar. Cristiano Ronaldo construye cada día un historial sin igual al servicio del equipo nacional y el país, que debe ser respetado y que da cuenta de su incuestionable grado de compromiso con la Selección”, publicó la FPF en su sitio web.

Tapa del diario Récord, de Portugal, con el titular: "Ronaldo amenazó con irse"

Y la entidad rectora del fútbol luso añadió: “La Selección Nacional (jugadores, entrenadores y toda la estructura de la FPF) se encuentra, desde el primer día, totalmente empeñada y entusiasmada en la construcción de la que el país desea sea la mejor participación histórica de Portugal en una Copa del Mundo”. Así, las autoridades portuguesas intentaron zanjar un debate que nació el mismo día en el que CR7 protestó tras ser reemplazado ante Corea del Sur. Como castigo, el DT lo marginó de los titulares y ante Suiza en su lugar jugó Gonçalo Santos. El problema para CR7 es que su reemplazante fue la figura del partido de octavos de final ante los helvéticos al anotar tres goles. Así, la presencia del jugador más ganador de la historia del fútbol portugués en el partido ante los marroquíes de este sábado está en duda.

En su artículo, Récord aclara que después de la “acalorada discusión” con el entrenador, Fernando Santos, Ronaldo se apaciguó y descartó la idea de abandonar el equipo. Además, Ronaldo le habría reclamado a Santos por ceder ante la opinión pública, que en su mayoría quería relegarlo al banco de suplentes. Una encuesta de otro diario, A Bola, había revelado que el 70% de los simpatizantes portugueses quería que CR7 comenzara el partido ante Suiza desde el banco de relevos.

El entredicho con Santos ocurre en momentos en que el futbolista tampoco tiene club, ya que Manchester United le rescindió el contrato por su mala relación con el DT holandés del equipo, Erik Ten Hag. El astro portugués recibió una oferta estratosférica del Al-Sadd, de Arabia Saudita (tres años, a razón de 200 millones de euros por temporada), pero negó que vaya a firmar con ese club. Su idea sigue siendo la misma: jugar en un club europeo que compita en la Champions League.

De todas maneras, la imagen futbolística que dejó hasta ahora CR7 no está a la altura de sus pergaminos. Contra Suiza jugó apenas 15 minutos y su participación fue irrelevante. Repercutió mucho más su imagen yéndose al vestuario antes que el resto de sus compañeros que su actividad dentro del campo de juego. Apenas saludó a algunos hinchas portugueses que estaban en el estadio de Lusail, donde se disputó el partido de octavos de final ante los helvéticos. Su novia, Georgina Rodríguez, echó nafta al conflicto con una publicación en Instagram tras el juego ante Suiza: “Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos se fijaban en ti. Es una pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Los aficionados no pararon de reclamarte y gritar tu nombre”.

La suplencia de Ronaldo ante Suiza tuvo consecuencias insospechadas: antes del comienzo del partido contra Suiza el banco de suplentes del equipo luso se llenó de fotógrafos. Un enjambre de cámaras y de trabajadores de prensa rodeó el lugar desde el que Fernando Santos y sus ayudantes vieron el partido. El objetivo era retratar a CR7 en esa situación tan extraña: ocupando un lugar en el banco. El entrenador luso y su ayudante, Joao Vieira Pinto, les pidieron a los fotógrafos que abandonaran el lugar para poder prestarle atención al encuentro.

LA NACION