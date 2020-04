Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 10:40

El portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus de Italia no es un objetivo del Real Madrid en el próximo mercado de pases , ya que el club español priorizará contratar jugadores "más jovenes" como el noruego Erling Haaland o el francés Kyilian Mbappe, según publicó hoy la prensa deportiva española.

En ese sentido, el periódico catalán Mundo Deportivo indicó en su versión digital que "pese a los deseos del portugués Cristiano Ronaldo de regresar a España, el Madrid no lo tiene en cuenta para el próximo mercado de pases". El diario Marca , por su parte, da motivos de vestuario: "Sus desplantes en la entrega de premios a Luka Modric después del Mundial, no gustaron en el plantel, que salvo Marcelo no tenía mucha relación con él. Ahora todo ha vuelto a su ser y ya es un ex compañero más, al que añoran por lo mucho que aportó. El vestuario cambió el ecosistema sin el delantero y ahora tampoco valoran, más allá de su tremenda aportación deportiva, su posible regreso".

Real Madrid dará prioridad a "jugadores más jóvenes" como el francés Kylian Mbappé , del PSG francés, y el noruego Erling Haaland , del Borussia Dortmund alemán, según los mismos medios. Aunque todo está en pausa: la pandemia de coronavirus le puso un freno al mercado de pase por la falta de ingresos de los clubes. Juventus, por ejemplo, está acumulando pérdidas y por eso decidió colgarle el cartel de "venta" a Cristiano Ronaldo.

El rumor acerca del interés de CR7 en retornar al Madrid tomó fuerza durante la última semana, cuando su actual club, la Juventus, admitió que está dispuesto a venderlo en una suma bastante menor a la que lo compró, con el propósito de bajar los gastos tras el impacto económico adverso que sufre. La Juve le compró al portugués de 35 años al Madrid en 2018 a cambio de 105 millones de euros, y según trascendió, está dispuesto a dejarlo partir a cambio de 60 millones de euros.