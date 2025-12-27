LA NACION

Agenda de TV del domingo: fútbol europeo, argentinos en el rugby de Francia y Liga Nacional

La oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet

Inter y Lautaro Martínez visitarán a Atalanta en la Serie A, la liga de Italia.
Inter y Lautaro Martínez visitarán a Atalanta en la Serie A, la liga de Italia.MARCO BERTORELLO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 28 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 11 Sunderland vs. Leeds. ESPN y Disney+
  • 13.30 Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur. ESPN y Disney+

Serie A

  • 8.30 Milan vs. Hellas Verona. ESPN y Disney+
  • 11 Cremonese vs. Napoli. ESPN 2 y Disney+
  • 14 Bologna vs. Sassuolo. Disney+
  • 16.45 Atalanta vs. Inter. ESPN y Disney+

RUGBY

Premiership

  • 12 Exeter Chiefs vs. Leicester Tigers. Disney+

Top 14

  • 12 Paloise vs. Montpellier. Disney+
  • 17.05 Toulouse vs. La Rochelle. ESPN 2 y Disney+
Santiago Chocobares y Joel Sclavi, argentinos que serán oponentes en Stade Toulousain vs. Stade Rochelais, por el francés Top 14.
Santiago Chocobares y Joel Sclavi, argentinos que serán oponentes en Stade Toulousain vs. Stade Rochelais, por el francés Top 14.

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 San Lorenzo de Almagro vs. Obras Sanitarias. TyC Sports
