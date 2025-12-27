Agenda de TV del domingo: fútbol europeo, argentinos en el rugby de Francia y Liga Nacional
La oferta deportiva del día, disponible en televisión e internet
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 28 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 11 Sunderland vs. Leeds. ESPN y Disney+
- 13.30 Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur. ESPN y Disney+
Serie A
- 8.30 Milan vs. Hellas Verona. ESPN y Disney+
- 11 Cremonese vs. Napoli. ESPN 2 y Disney+
- 14 Bologna vs. Sassuolo. Disney+
- 16.45 Atalanta vs. Inter. ESPN y Disney+
RUGBY
Premiership
- 12 Exeter Chiefs vs. Leicester Tigers. Disney+
Top 14
- 12 Paloise vs. Montpellier. Disney+
- 17.05 Toulouse vs. La Rochelle. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 San Lorenzo de Almagro vs. Obras Sanitarias. TyC Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de TV Deportiva
Más leídas de Fútbol
- 1
Murió John Robertson, “el Picasso del fútbol”, que decidió una histórica final en el Bernabéu
- 2
El presidente del Fenerbahçe, de Turquía, investigado por suministro y consumo de drogas
- 3
Almeyda, el eje que hace girar o frenar al Sevilla: un plantel limitado, un mercado austero y un club que está a la venta
- 4
Por las malas de los primeros meses y las muy buenas del final, Juan Sebastián Verón es el personaje del año