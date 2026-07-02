Cristiano Ronaldo se retiraría de la selección de Portugal tras el Mundial. Así lo confirmó su hermana, Katia Aveiro, en declaraciones a un medio local. La noticia impresiona pocas horas antes de que el seleccionado se enfrente a Croacia por un lugar en 16avos de final de la Copa del Mundo.

Aveiro fue consultada sobre el futuro de una de las figuras más importantes del fútbol internacional. “Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida”, señaló a Sport TV.

Y agregó: “Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”. La salida de Ronaldo ocurriría tras 232 partidos jugados con el conjunto portugués. De esta manera, no disputaría la Eurocopa que se jugará dentro de dos años.

Cristiano Ronaldo saluda a los hinchas antes del partido de 16avos de final del Mundial entre Portugal y Croacia en el Toronto Stadium BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En sus declaraciones, Aveiro insistió en que los hinchas disfruten de Ronaldo mientras continúe en las canchas. "Creo que lo que dije al principio de nuestra conversación —para la gente muy inteligente, para quienes entienden y aman el fútbol— es que hay que valorar a Cristiano Ronaldo. Si no te gusta Cristiano Ronaldo, no te gusta el fútbol. Y ellos se lo pierden”, sentenció.

Sostuvo que el jugador lleva “más de veinte años trabajando incansablemente”. “¿Crees que no estamos felices? Hemos vivido tanto; hemos logrado tanto. Mira dónde estamos ahora. La familia Aveiro, Cristiano Ronaldo. Mira lo lejos que hemos llegado. ¿Crees que esos comentarios, esas habladurías, nos van a afectar?“, continuó.

Y cerró: “Después de todas las luchas que hemos afrontado, de todo lo que ha pasado mi hermano, de todos los logros de mi madre y del sufrimiento que soportamos en su día... ¿crees que esas críticas interferirán en nuestro crecimiento o en nuestra felicidad? ¡Jamás!“.

Luka Modrić y Cristiano Ronaldo X.com

En la noche de este jueves la selección de Portugal jugará contra Croacia por los 16avos de final. Ronaldo jugará contra Luka Módric, y ambos representantes de una época del fútbol se enfrentarán probablemente por última vez en una Copa del Mundo. Además, por primera vez en esta competición se enfrentarán dos jugadores de campo mayores de 40 años.

Portugal llegó al torneo como candidato por la riqueza de su plantel, pero deberá demostrar que puede transformar esa riqueza individual en una estructura confiable. Avanzó como segundo del Grupo K, tras empatar con República Democrática del Congo, golear a Uzbekistán por 5-0, con doblete de Ronald, y empatar 0-0 ante Colombia.

Con aquellos tantos a Uzbekistán, Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales. “Ya son 23 años como profesional y siempre que las cosas no van bien es ‘Cristiano, está acabado, está viejo’”, sostuvo el capitán portugués tras el doblete en la segunda fecha.

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