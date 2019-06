Cristiano Ronaldo quiere todos los premios Fuente: Reuters - Crédito: Rafael Marchante

Portugal se coronó campeón de la primera edición de la Nations League tras vencer en la final a Holanda por 1-0. Para Cristiano Ronaldo fue el segundo título europeo con su seleccionado, después de la conquista en la Eurocopa en 2016. Sin embargo, la alegría para el delantero estrella de Juventus no fue completa: una vez que la UEFA eligió a su compañero Bernardo Silva como el mejor jugador del campeonato, CR7 lo negó meneando su cabeza de un lado al otro.

Acostumbrado a llevarse los premios individuales, resultó evidente que el futbolista oriundo de Madeira no esperaba ser excluido en dicha distinción. Además, otro compañero como Ruben Días fue seleccionado como el hombre más importante de la final. El enojo de Cristiano Ronaldo resultó visible cuando el resto del elenco portugués felicitó a Bernardo y el delantero solo se limitó a mirar. Es más, el atacante de 34 años fue el único que no se acercó al extremo de Manchester City.

Cristiano Ronaldo llegó a la definición del torneo luego de anotar por triplicado en las semifinales, en el partido que los lusos derrotaron por 3-1 a Suiza. Allí, hizo sus únicos tantos en la competición.

Esta no es la primera vez que Cristiano exhibe una reacción de este tipo. En el ultimo año ya fue noticia cuando no asistió a la gala del Balón de Oro. En esa ocasión, el que ganó fue un ex compañero suyo en el Real Madrid, el croata Luka Modric.