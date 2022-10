Cristiano Ronaldo y los entrenadores: enojado con Ten Hag, afectuoso con Ferguson y descartado por Simeone

escuchar

Hacía más de dos meses que Cristiano Ronaldo no era titular en Manchester United por la Premier League. Por su voluntad no concretada de irse en el último mercado de pases, no hizo la mayor parte de la pretemporada. El entrenador Erik Ten Hag estima que quedó en desventaja con el resto de sus compañeros y escalona sus presencias. Por ejemplo, en las cuatro fechas de la Europa League estuvo desde el comienzo.

Este domingo, ante Newcastle fue titular, condición que no tenía desde el 13 de agosto, en la durísima derrota 4-0 ante Brentford. Sin embargo, ante la imposibilidad de romper el 0-0 con que finalmente terminó el partido, Ten Hag buscó más potencia ofensiva con el ingreso de Marcus Rashford por el portugués, a los 26 minutos del segundo tiempo. Fue el único cambio que hizo el director técnico neerlandés.

Cristiano Ronaldo, en acción este domingo ante Newcastle Dave Thompson - AP

La salida le cayó mal a Cristiano, que, como en otros tantos momentos de la temporada, hizo varios gestos de disconformidad. Su contrariedad empezó cuando fue sustituido y continuó sentado en el banco. “Tenemos cuatro partidos en 10 días y necesito a mis delanteros frescos”, expresó Ten Hag después del cotejo sobre la sustitución de Cristiano, que en 72 minutos dejó una pobre planilla de datos: un solo remate (no fue al arco), ningún pase gol y ninguna gambeta.

Una sucesión de acontecimientos tiene a CR7 sumergido en una muy pobre temporada: a su frustrada transferencia -pretendía ir a un equipo que compitiera en la Champions League-, le siguió un papel más relegado en Manchester United y una mermada capacidad goleadora, con dos goles en 391 minutos oficiales por todas las competencias. A los 37 años, su desembarco en el Mundial no lo encontrará en su versión más afinada. Su potencia física también es menos intimidante.

El reemplazo le quitó a Cristiano la sonrisa con la que había comenzado su tarde en Old Trafford. Antes del partido, Alex Ferguson, el entrenador que lo recibió en Manchester United cuando llegó desde Sporting Lisboa en 2003, le entregó un plato plateado en reconocimiento a sus 700 goles, solo en equipos de club. Esa cifra la alcanzó el domingo pasado, con un tanto en la victoria sobre Everton.

Alex Ferguson le entregó a Cristiano Ronaldo un plato plateado por sus 700 goles en equipos de club Ash Donelon - Manchester United

Dirigido por Ferguson durante seis temporadas, Cristiano cimentó la primera parte de su extraordinaria carrera. Con el DT escocés obtuvo 10 títulos, incluida una Champions League. Lo que no consiguió Ferguson fue frenar su transferencia a Real Madrid. Quiso retenerlo, pero el portugués impuso su deseo de ir por un nuevo desafío.

A la par de estos sucesos en la Premier League, Cristiano Ronaldo también estuvo en boca de Diego Simeone en España. Durante el último mercado de pases trascendió fuertemente el rumor de que el Atlético de Madrid buscaba a Cristiano Ronaldo para cubrir el hueco que había dejado Luis Suárez. Mientras el trascendido crecía, varios hinchas colchoneros hicieron oír su rechazo a que se contratara a un referente e ídolo del Real Madrid. Finalmente, la operación no avanzó, si bien Cristiano la veía con buenos ojos.

Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo y un afecto que continúa con el paso del tiempo Dave Thompson - AP

Entrevistado por Tigo Sports, Simeone dio una explicación, en la que antepuso la identificación de algunos jugadores con sus equipos a las reglas de la oferta y la demanda de los mercados: “La gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid. Yo no vería jugando a Palermo o a Riquelme en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras”.

Y para terminar de reforzar su teoría sentimental, el Cholo relató una anécdota con un simpatizante del Atlético: “Un hincha me gritó en un partido en la pretemporada, sin saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, pero sí por los rumores, una gran frase: ‘Cholo, cuidado, que la Champions no es a toda costa’. Me gustó porque es una reflexión muy sana, de hincha, de corazón y reflejando lo que yo sentía en su momento, más allá de no negar la historia futbolística de Ronaldo”.

LA NACION