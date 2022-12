Croacia y Lionel Messi: “un pájaro enjaulado”, la estrategia de Zlatko Dalic para frenar al 10 argentino en el Mundial de Rusia 2018

escuchar

Cada seleccionado que se midió ante la Argentina durante los últimos 15 años siempre se vio envuelto en la misma misión. Difícil. Casi imposible. Muy pocos lo lograron. Detener a Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, es el desafío máximo que tiene cualquier equipo que deba enfrentar al futbolista de PSG.

Durante los cinco Mundiales que el rosarino disputó con la camiseta albiceleste fueron pocos los partidos en los que se recuerde un mal rendimiento suyo, sin embargo hay uno que quedará en el recuerdo de todos: el 21 de junio de 2018, en el Mundial de Rusia, en el estadio de Nizhni Nóvgorod, Croacia vapuleó a Argentina por 3 a 0. Aquella noche fue negra para Messi y mágica para los croatas que terminaron siendo los subcampeones del mundo. Zlatko Dalic, entrenador del conjunto balcánico, escribió un libro sobre aquella copa y en uno de sus capítulos se refirió a “la jaula” para detener al capitán argentino. También habla de una actitud de Messi que fue marcada por Iván Rakitic, quien fuera compañero suyo en Barcelona.

Dalic cuenta en su libro cómo fue la táctica para sacar a Lionel Messi del partido entre Argentina y Croacia en Rusia 2018 Aníbal Greco/Enviado Especial - LA NACION

Messi disputará este martes su cuarto partido ante Croacia . El capitán argentino tiene dos derrotas y una victoria. Su primer enfrentamiento fue en 2006, en Basilea, con triunfo balcánico por 3 a 2. Aquella noche, el rosarino convirtió su primer tanto con la camiseta de la Argentina. En noviembre 2014, en Londres, fue triunfo albiceleste por 2 a 1 y el último choque fue la recordada goleada de los croatas por 3 a 0, en la etapa de grupos del Mundial del 2018. Para los balcánicos, una de las cinco victorias más significativas en su historia.

Pero detrás de lo sucedido en ese enorme triunfo croata hay una historia y quien la narró fue Zlatko Dalic. El director técnico de la selección balcánica, a cargo del combinado desde el año 2017, escribió con todos los detalles de ese duelo en su libro “La Rusia de nuestros sueños”. Allí, reveló todas las dudas que tenía antes del partido. También de cómo renunció a un jugador importante. Y por supuesto, cómo frenaron sus futbolistas a Lionel Messi.

Su relato comienza explicando que necesitaba corregir el mediocampo. Entonces, en la alineación para ese partido, prefirió sacar del equipo al atacante Andrej Kramaric. Por lo tanto, en el mediocampo puso a Ante Rebic, Luka Modric, Iván Rakitic e Iván Perisic. Arriba, Mario Mandzukic, en soledad. En la previa al partido, el DT llamó a tres futbolistas para tener una conversación Brozovic, Kovacic y Milan Badelj. Allí, les dijo: “Sólo jugará uno de los tres. Cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles. Kovacic, no jugas siempre, marcaste a Messi en los partidos de Real Madrid y Barcelona, eso fue antaño, pero te falta continuidad. Milan, sos el que mejor lee el juego, pero sos un poco más lento. Y tú, Brozovic, tenés velocidad, pero no sos el que guarda la posición y mantiene la máxima concentración”, cuenta Dalic.

Una vez finalizada esa reunión, el entrenador explicó que junto con su cuerpo técnico eligieron a Brozovic. “Los sustentos fueron su movilidad y su control de la posición. Le dijimos que en el territorio defensivo se desplace a la media izquierda, por donde entra Messi, y forme un triángulo con Strinic y Perisic , creando así nuestra jaula para Leo. Y la clave: hay que evitar que la pelota fluya, porque cuando la agarra, ¿quién lo resiste?”, escribe Dalic en su libro.

Messi, el capitán, y una actitud que fue el símbolo del partido Argentina vs. Croacia del Mundial pasado. Este martes habrá revancha Reuters

Al inicio de la segunda parte de ese partido y con el duelo 0 a 0, el entrenador narra que estaba pensando en qué hacer con Rebic. “Kramarić estaba calentando en ese momento y cuando Ante vuelve a presionar, el arquero Wilfredo Caballero entra en pánico, se equivocó con la pelota, y “Reba” convirtió, milagrosamente, un golazo de volea. ¡Apasionantemente! ¡Fantásticamente! Hay material en nuestro banco de suplentes. Inmediatamente hago una variante: sale Rebic y entra Andrej Kramaric a la cancha”, expresa el libro.

Pero una de las partes más apasionantes se da en un capítulo de su escrito en el que remarca una actitud de Lionel Messi, revelada por Iván Rakitic que compartió plantel con el argentino durante seis temporadas. Dalic, dice: “De hecho, ni me fijé en Messi durante el partido. Tanto Brozovic como Strinic y Perisic hicieron su trabajo a la perfección. Messi fue como un pájaro enjaulado, en ningún momento ‘cantó’. No se descontroló ni demostró nada del brillante repertorio del que dispone. Lo que jugamos fue un ejemplo de manual de cómo desesperar a Messi y que muestre su impotencia. No estuvo ahí gracias a nosotros, al sistema de juego que presentamos”, y agrega: “Rakitic fue quien me dijo: ‘Messi es un genio, pero en cuanto baja la cabeza, se acabó. Significa que perdió la concentración, que no es él mismo. Y así fue. Agachó la cabeza y admitió su derrota’”, escribió el entrenador.

Viejos conocidos. Otamendi y Tagliafico, por Argentina, Modric y Lovren, de Croacia, se verán las caras este martes en el choque de semifinales

A falta de siete minutos y con el partido 1 a 0 llegaron los dos tantos que dejaron rendido al equipo que dirigía Jorge Sampaoli. Luka Modric, a los 35 e Ivan Rakitić a los 45 remataron al seleccionado argentino. Para el partido de este martes junto a Lionel Messi estarán Nicolás Tagliafico, de Lyon; Marcos Acuña, de Sevilla; Nicolás Otamendi, de Benfica; Ángel Di María, de Juventus, Paulo Dybala, de Roma y el arquero Franco Armani, de River están por estos días en Qatar de aquella selección argentina que sufrió ese duro golpe. Tagliafico, Otamendi y Di María acompañarán en la titularidad a Messi que, con un Mundial al borde de la excelencia, intentará escapar de la jaula croata y levantar su cabeza para continuar con sus genialidades.

