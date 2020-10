Gonzalo Martínez sella el 3 a 1 de River sobre Boca, en la histórica final de la Copa Libertadores 2018, en Madrid

¿Qué sería del fútbol sin el debate? ¿Sin una sana discusión? ¿Sin la charla apasionada acerca de tal o cual asunto frente al cual algunos sostienen una afirmación y otros la refutan? En ese lindo problema se metió el equipo de redacción de la revista española Panenka en su flamante nueva edición titulada "Los 100 partidos que hay que leer antes de morir", con la que celebra, precisamente, sus primeras 100 ediciones.

"Seguramente serán muchos los que se agarren la cabeza y se pregunten cómo puede ser que no está tal o cual partido, pero desde un primer momento fuimos conscientes de que eso podía pasar y forma parte de este desafío", reconoce a LA NACION Roger Xuriach, coordinador del primer medio español de cultura futbolística. El 10 por ciento de ese listado está protagonizada por equipos o seleccionados argentinos. Ellos son:

La final del primer Mundial de la historia (Uruguay 4 - Argentina 2).

de la historia (Uruguay 4 - Argentina 2). La sangrienta batalla entre Estudiantes de La Plata y Milan por la Copa Intercontinental 1969.

por la Copa Intercontinental 1969. La final entre Argentina y Holanda en el Mundial 78.

en el Mundial 78. La final intercontinental entre Argentinos Juniors y Juventus de 1985 , elegida como la mejor definición de la historia de la competencia. En este caso el que narra el hecho es el francés Michel Platini, número 10 de la Vecchia Signora esa tarde en Tokio.

, elegida como En este caso el que narra el hecho es el francés Michel Platini, número 10 de la Vecchia Signora esa tarde en Tokio. El icónico duelo entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de México 86 , con una muy poco vista foto del segundo gol de Maradona.

, con una muy poco vista foto del segundo gol de Maradona. El inesperado debut argentino ante Camerún en el Mundial Italia 90.

en el Mundial Italia 90. El histórico 5 a 0 de Colombia sobre la Argentina , por las Eliminatorias rumbo al Mundial 94.

, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 94. El zarpazo nigeriano ante la Argentina en la final olímpica de los Juegos de Atlanta 96.

de los Juegos de Atlanta 96. El 2 a 2 entre Palmeiras y Boca, por la semifinal de la Libertadores 2001 , la noche donde Juan Román Riquelme brilló en suelo brasileño.

, la noche donde Juan Román Riquelme brilló en suelo brasileño. La histórica final entre River y Boca en Madrid, por la Copa Libertadores 2018.

Michel Platini narra en primera persona su vivencia de la histórica final Intercontinental que Juventus le ganó a Argentinos Juniors por penales, en 1985

"Creo que es un equilibrio ajustado. Si te parás a buscar los mejores partidos de la selección argentina o de sus clubes seguramente faltan muchos. Es evidente que prevalece la mirada europea, y eso es una obviedad porque somos una revista de España/Europa. Me atrevo a decir que lo que intentamos fue evitar partidos contemporáneos. Si uno los cuenta hay un 50% del siglo XX y un 50% del siglo XXI", explica Xuriach.

Además de otros grandísimos y emblemáticos partidos de fútbol, también forman parte de la compilación encuentros donde Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona, Lionel Messi, Diego Milito o Sergio Agüero fueron fundamentales.

El contexto no fue el ideal para una gran celebración. Pero fue precisamente esta pandemia lo que le permitió al staff llevar adelante una edición especial que tuvo una altísima demanda en suelo español. El coordinador de Panenka comparte cómo decidieron hacer este listado: "Este numero 100 lo pensamos en plena cuarentena. En España nos confinamos en marzo y notamos que llegaríamos a los 100 en este contexto. Estuvimos tres meses pensando qué hacer, y dado que esta edición nos caía en octubre concluimos que podíamos hacer esa lista que es bastante trillada y que a nivel comercial ha funcionado con otros elementos, con libros, películas y videojuegos con esto de 'los 100 o 1000´ que hay que leer, ver o jugar antes de morir. Pues bien, hicimos esta lista."

La evolución de la revista Panenka, de aquel primer número 0 a esta portada 100

El origen de Panenka

En primera persona, Roger Xuriach comparte orgulloso los primeros pasos de la publicación (una apuesta impresa de muy buena recepción en el mercado, en tiempos de consumo digital) y cuenta el origen: "Panenka nace en el verano de 2011 cuando Aitor Lagunas, su editor, regresa desde Alemania, donde durante varios años había sido corresponsal y nos comenta a un grupo de profesionales la idea de crear una revista de cultura futbolística. Porque es importante dejar en claro que no es una revista de fútbol. Era un concepto nuevo, al menos en España, ya que por ejemplo en Francia ya estaba el So Foot. Pero además se da en un contexto donde se vivía una crisis de credibilidad importante en el sector. La prensa vivía días duros donde solo se hablaba de Barça y de Madrid, de Mou y de Pep, de Messi y de Cristiano. Era una rivalidad muy visceral y muy amarga que no traía buenas cosas. A esa crisis periodística hay que sumarle la crisis económica general que vivía nuestro país, con la que muchos periodistas y compañeros vinculados al medio se quedaron sin trabajo".

Y añade: "Y como dicen que de las grandes crisis salen grandes oportunidades, decidimos crear esta revista. Una revista en la que queríamos dos cosas: que el contenido fuera distinto (poner el foco en realidades que no aparecieran en los mass media) pero también en la forma, en el envoltorio. Dándole un diseño especial que se alejara completamente de los cánones del periodismo deportivo que ya había en los periódicos".

¿Por qué se llama Panenka? Así lo explica Xuriach: "Necesitábamos un claim. Y ahí surgió la figura de Panenka. ¿Por qué Panenka? Porque Panenka es una persona que encarna los valores que nosotros nos pusimos cuando nacimos en 2011, que era el de no saber si estábamos generando una genialidad o perpetrando una locura. Panenka sintió algo así cuando se enfrentó desde los 11 metros a Maier (y por ende frente a la mejor selección alemana de los años 70, que ganó Eurocopa, Mundial y podía volver a ganar Eurocopa). Cuando Panenka ejecutó ese penal de la manera que lo hizo fue un gesto contracultural, inédito, atrevido, que rozó la locura evidentemente. Pero que a la vez patentó una nueva forma de hacer las cosas, en ese caso lanzar penales. Y eso era lo que queríamos preservar y potenciar de la marca Panenka. Nos fuimos a Praga, hablamos con él, le pedimos permiso para usar su nombre en la revista y así nació esta aventura".

Ya con buen impacto con la revista, el futuro parece alentador para el proyecto. Y así lo cuentan desde adentro: "De cara al futuro estamos muy contentos de haber estrenado un nuevo ámbito, que es el editorial, del que ahora mismo beben tres libros, también de cultura futbolista. Uno es Indomable (historias africanas de fútbol), el otro es Rivalidades crónicas (un paseo por 11 derbis europeos desconocidos contados por un periodista y un fotógrafo que los vivieron en carne propia) y el último se llama Kafka en el Maracaná y es un recorrido a través de 90 obras de 90 genios de la literatura que alguna vez se acercaron al fútbol. Es un trabajo que mezcla la ficción y la realidad."

