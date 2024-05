Cuáles son las sedes dónde jugará la selección argentina en la Copa América 2024

Escuchar

La selección argentina es favorita al título en la Copa América Estados Unidos 2024, donde defenderá la corona conseguida en Brasil 2021, y conoce el camino que deberá hacer para obtener el bicampeonato más allá de que completar el mismo dependerá de los resultados que consiga primero en el grupo A y, luego, en los cruces de eliminación directa.

La albiceleste jugará en territorio norteamericano un mínimo de tres encuentros y un máximo de seis. Su primera presentación será en el partido inaugural del certamen, correspondiente a la primera fecha de su zona, el 20 de junio vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Luego, el martes 25 de junio tendrá como rival a Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada, el sábado 29, se medirá contra Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fixture de la Argentina en el grupo A

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, la Argentina clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). De ser primera, lo hará en el NRG Stadium de Houston, Texas; mientras que si es escolta se presentará en el AT&T Stadium de Arlington, también en el estado de Texas. De acceder a las semifinales, más allá de la ubicación que haya obtenido en el grupo A, volverá a jugar en el MetLife Stadium de New Jersey, donde previamente se haya medido con el combinado trasandino. A los equipos que el sorteo ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los partidos de la Argentina se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, que adquirió los derechos que tenía la TV Pública para emitir todos los compromisos del último campeón. En ese marco, las opciones para ver los partidos online serán las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play. Además, se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Cómo comprar tickets para los partidos de la Argentina

Los tickets se expenden a través del sitio web del torneo, CopaAmerica.com, y se redirecciona al comprador a Ticketmaster, en el que se requiere tener un usuario. Los precios son en dólares y dependen del partido en cuestión. Por ejemplo, para el encuentro inaugural entre la Argentina de Lionel Scaloni vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta el costo va desde los 200 a los 5000. En otros duelos, por ejemplo, Perú vs. Chile, también por la zona A, se pueden conseguir boletos desde 50 dólares, siempre dependiendo de la ubicación. Solo no se pueden comprar aún los de la definición.

Acceder a la página oficial.

Elegir partido: se pueden adquirir entradas para casi todas las fases del torneo, desde los encuentros de la fase de grupos hasta las semifinales. La final todavía no está disponible.

Seleccionar asientos: una vez en el sitio.

Realizar el pago.

Confirmación y entrega de los boletos: una vez que la compra está confirmada se recibe el visto bueno por correo electrónico.

La final de la Copa América se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con 65.300 personas copaamerica.com

Tabla de campeones de la Copa América

La selección argentina, además de ser la última campeona de la Copa América, es una de las más ganadores con 15 títulos, la misma cantidad de Uruguay. En ese contexto, como favorita buscará quedar como el máximo campeón en Estados Unidos por sobre Uruguay. El combinado nacional también ganó el certamen cuando se denominaba Campeonato Sudamericano en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957 y 1959, mientras que con el nombre actual se coronó en 1991, 1993 y 2021. Además, fue subcampeón en 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, la segunda edición de 1959, 1967, 2004, 2007, 2015 y 2016.

Más atrás está Brasil, con nueve estrellas. El resto de los países que dieron vueltas olímpicas son Paraguay, Perú, Chile, Colombia y Bolivia. De Sudamérica, solo Ecuador y Venezuela nunca la obtuvieron. Seleccionados de la Concacaf tampoco saben lo que es ganar el certamen, con la salvedad de que no lo disputaron en todas sus ediciones sino en ocasiones especiales como la que será la de 2024.

Argentina / Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

LA NACION