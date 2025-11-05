Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro y Lanús superaron sus respectivos cruces de semifinales y jugarán por el título; la definición será en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay
La final de la Copa Sudamericana 2025 pondrá cara a cara a Lanús y Atlético Mineiro, los dos clubes que se consolidaron como los mejores de esta edición. El equipo argentino ya sabe lo que es levantar el segundo trofeo más importante de Sudamérica, caso contrario a lo que ocurre con el combinado brasileño, que nunca jugó una final. El partido definitorio está programado para el sábado 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.
El primer equipo en meterse entre los dos mejores fue el Galo, dirigido por Jorge Sampaoli. Tras igualar 1 a 1 en la ida en Ecuador, superó a Independiente del Valle por 3 a 1 como local en el Mineirão con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk (Claudio Spinelli marcó el único tanto del “Matagigantes”). Afrontará su segunda definición internacional consecutiva, ya que en 2024 disputó la de la Copa Libertadores, en la que cayó ante Botafogo por 3 a 1 en el Monumental.
Luego, el Granate hizo lo propio con Universidad de Chile. En el primer compromiso empataron 2 a 2 en Santiago con un doblete de Rodrigo Castillo para el visitante y sendas anotaciones de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz para el local. Luego, en la vuelta disputada en la Fortaleza, el conjunto argentino ganó 1 a 0 con un tanto de Castillo, resultado que le alcanzó para ser el único club argentino que disputará una final internacional esta temporada.
Todas las finales a partido único de la Copa Sudamericana
- 2019: Independiente del Valle 3 - 1 Colón / Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
- 2020: Defensa y Justicia 3 - 0 Lanús / Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.
- 2021: Atlético Paranaense 1 - 0 Bragantino / Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
- 2022: Independiente del Valle 2 - 0 San Pablo / Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.
- 2023: Liga de Quito 1 (4) - (3) Fortaleza / Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay.
- 2024: Racing 3 - 1 Cruzeiro / Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador) / Boca Juniors / Independiente / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) - 2
- Lanús / River Plate / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal / San Lorenzo / Defensa y Justicia / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing - 1
