Cuándo juega Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, hora y TV

Los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile tendrán este miércoles cuatro partidos y uno de ellos será el que protagonizará la selección argentina vs. Nigeria en el estadio Nacional de Santiago. El encuentro está programado para las 16.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el italiano Maurizio Mariani, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.60 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del suplementario, paga hasta 4.20.

Argentina vs. Nigeria: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 20 - Octavos de final

Día: Miércoles 8 de octubre de 2025.

Hora: 16.30 (hora argentina).

Estadio: Nacional (Santiago, Chile).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

TV: DSports y Telefé.

Streaming: DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente lideró el Grupo D en la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0. Fue el segundo mejor primero de todos por detrás de Japón -quedó con mejor diferencia de goles (+7 contra +6)- y emergió como uno de los candidatos al título que no consigue desde Canadá 2007. Aún así, la albiceleste, subcampeona del Sudamericano, es la máxima ganadora de la Copa del Mundo con seis coronaciones.

Las Águilas, por su parte, conformaron la zona F y se ubicaron terceras con cuatro puntos producto de una derrota ante Noruega 1 a 0, un triunfo sobre Arabia Saudita 3 a 2 y un agónico empate con Colombia 1 a 1. Así, avanzaron a las instancias de eliminación directa como uno de los mejores terceros. Los nigerianos se clasificaron a la cita ecuménica gracias al tercer puesto en la Copa Africana de Naciones Sub 20 y van por su primer título, algo que se les negó dos veces en las finales de 1989 y 2005.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santiago Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santiago Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Argentinos y nigerianos se enfrentaron en la misma instancia, octavos de final, en la Copa del Mundo Argentina 2023. En el estadio Bicentenario de San Juan, los africanos se impusieron 2 a con goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki y avanzaron a los cuartos del torneo que posteriormente coronó a Uruguay. Con respecto a ese encuentro, el combinado africano repite dos futbolistas: el capitán Daniel Bameyi y el mediocampista Daniel Daga.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final y chocará vs. quien se imponga del duelo entre el anfitrión y México, que se enfrentan este martes. Hipotéticos rivales en semifinales para la Argentina son Ucrania, España, Colombia y Sudáfrica.