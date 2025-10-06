Horarios de los amistosos de la selección argentina vs. Venezuela y Puerto Rico

El combinado nacional afrontará en los próximos días en Estados Unidos los dos compromisos asumidos para la fecha FIFA de octubre
La fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de octubre, la cuarta del año, comenzó este lunes y la selección argentina, sin competencia oficial porque concluyeron las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, inicia su preparación para los amistosos vs. Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.
El equipo albiceleste se medirá contra Venezuela el viernes 10 de octubre a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Se trata del mismo rival al que recientemente venció 3 a 0 en el estadio Monumental por el certamen clasificatorio de Sudamérica a la próxima cita ecuménica. Tres días después, el lunes 13 a las 20 (hora argentina), chocará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Los partidos de la selección argentina en la ventana FIFA de octubre
Viernes 10 de octubre
- 21: Argentina vs. Venezuela - Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Lunes 13 de octubre
- 20: Argentina vs. Puerto Rico - Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
El combinado nacional entrena desde este lunes en el predio de Inter Miami. Habrá sesiones hasta el jueves, día en que el entrenador Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la antesala de un encuentro.
El DT convocó a 28 jugadores, pero Thiago Almada quedó desafectado porque acarrea una lesión muscular que todavía le impide estar a disposición en Atlético Madrid. El resto de los futbolistas se incorporan al plantel por estas horas con el capitán Lionel Messi a la cabeza.
La convocatoria tuvo algunas sorpresas, más allá de los nombres que son una fija. Por primera vez fueron citados el arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero y el mediocampista de Palmeiras Aníbal Moreno. Otra vez figura José Manuel López y regresó Marcos Senesi.
Luego de la fecha FIFA de octubre, la selección argentina afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.
Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.
Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026
- Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
- Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
- Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
- Argentina vs. México - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
- Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional sin confirmar - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
