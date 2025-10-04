Lista de convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

La selección argentina Sub 20 se enfrenta este sábado a Italia, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile, con la premisa de quedarse con la zona en la que es líder y avanzar a los octavos de final con la mejor ubicación posible. El entrenador Diego Placente tiene a disposición a sus 21 citados. El minuto a minuto de este partido, como todos los detalles del torneo se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo albiceleste asume esta Copa del Mundo con el objetivo de volver a ser campeón después de 18 años, más allá de que el DT no cuenta en el plantel con todas las figuras que podría tener en la categoría, ya que no fueron cedidos por sus clubes. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes sí disputaron el Sudamericano a principios de año.

Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y en esta edición lo sufre Placente, al que tampoco le concedieron a Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta la semana pasada en la Libertadores.

Alejo Sarco, de Bayer Leverkusen, se destaca con goles y un alto rendimiento en la Argentina Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

Diego Placente no pudo contar con jugadores como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que sí estuvieron en el Sudamericano JAVIER TORRES - AFP

Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo D

Argentina 3-1 Cuba .

. Argentina 4-1 Australia .

. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina