Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Puerto Rico

La selección argentina se vuelve a reunir esta semana para afrontar dos amistosos en el marco de la cuarta fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, con miras a la Finalissima vs. España programada para marzo de 2026 y para el Mundial que tendrá lugar a mediados del mismo año.

El entrenador Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores, pero Thiago Almada fue desafectado por una lesión muscular que le impide estar a disposición en Atlético de Madrid y son 27 los que están a disposión.

Julián Álvarez, uno de los habituales convocados por Lionel Scaloni a la selección argentina Manuel Cortina - LA NACION

La nómina la encabeza el capitán Lionel Messi. También están todos los campeones del mundo que habitualmente son citados: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Peredes, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández -vuelve tras ausentarse en las eliminatorias sudamericanas por suspensión-, Julián Álvarez y Lautaro Martínez más Nicolás González y Giovani Lo Celso. Exequiel Palacios acarrea un problema miotendinoso en la zona de su aductor derecho y no volverá a jugar hasta 2026.

Hay futbolistas que encabezan la renovación y son una fija en las últimas convocatorias: Walter Benítez, Leonardo Balerdi, Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono. Por primera vez fueron citados el arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero y el mediocampista de Palmeiras Aníbal Moreno. Otra vez está el atacante José Manuel López y regresó Marcos Senesi.

Convocados de la selección argentina vs. Venezuela y Puerto Rico

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (Crystal Palace).

Facundo Cambeses (Racing).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Lautaro Rivero (River).

Marcos Acuña (River).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Enzo Fernández (Chelsea).

Nicolás Paz (Como 1907).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Nicolás González (Atlético de Madrid).

Lionel Messi (Inter Miami).

José Manuel López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez (Inter Milán).

El equipo albiceleste se medirá contra Venezuela el viernes 10 de octubre a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Se trata del mismo rival al que recientemente venció 3 a 0 en el estadio Monumental por el certamen clasificatorio de Sudamérica a la próxima cita ecuménica. Tres días después, el lunes 13 a las 20 (hora argentina), chocará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Los partidos de la selección argentina en la ventana FIFA de octubre

Viernes 10 de octubre

21: Argentina vs. Venezuela - Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Lunes 13 de octubre

20: Argentina vs. Puerto Rico - Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

Luego de la fecha FIFA de octubre, la selección argentina afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.