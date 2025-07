Cuándo juega Fluminense vs. Chelsea, por el Mundial de Clubes 2025: día, hora y TV

Fluminense y Chelsea abrirán este martes las semifinales del Mundial de Clubes 2025 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. El cotejo también se emitirá por el sitio de DAZN. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el francés François Letexier, el favorito al triunfo es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.74 contra 5.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate, que llevaría la definición a los penales luego del tiempo suplementario, cotiza a 3.89.

Fluminense vs. Chelsea: todo lo que hay que saber

Mundial de Clubes 2025 - Semifinal

Día: Martes 8 de julio de 2025.

Hora: 16 (hora argentina).

TV: Telefé y DSports.

Streaming: Mi Telefé, DGO, Flow, Telecentro Play y Disney+ Premium.

El elenco brasileño de Germán Cano y Juan Pablo Freytes -está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá jugar al igual que Matheus Martinelli- es la gran sorpresa porque accedió a una instancia que la antesala del torneo se suponía reservada para equipos del Viejo Continente. Sin embargo, con un sólido andar se ubicó segundo en la primera etapa en el grupo F con cinco puntos producto de un triunfo ante Ulsan de Corea del Sur 4 a 2 y dos empates frente a Borussia Dortmund y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica 0 a 0. En octavos de final doblegó a Inter Milán 2 a 0 mientras que en cuartos se deshizo de Al Hilal de Arabia Saudida 2 a 1.

The Blues, con Enzo Fernández como capitán y figura, fue escolta de Flamengo en el grupo D con seis unidades gracias a victorias sobre Los Angeles FC 2 a 0 y Esperance de Túnez 3 a 0 mientras que cayó ante Flamengo, el líder, 3 a 1. En la primera instancia de eliminación directa superó a Benfica 4 a 1 en suplementario mientras que en cuartos su víctima fue Palmeiras 2 a 1. De cara el choque contra los sudamericanos el DT Enzo Maresca no podrá contar con los suspendidos Liam Delap y Levi Colwill ni los lesionados Reece James, Benoit Badiashile y Wesley Fofana.

Posibles formaciones

Fluminense: Fábio; Thiago Santos, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes, Nonato, Facundo Bernal, Hércules, Samuel Xavier, Germán Cano y Jhon Arias. DT: Renato Gaúcho.

Fábio; Thiago Santos, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes, Nonato, Facundo Bernal, Hércules, Samuel Xavier, Germán Cano y Jhon Arias. DT: Renato Gaúcho. Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevor Chalobah, Malo Gusto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Christopher Nkunku, Cole Palmer, Pedro Neto y Noni Madueke. DT: Enzo Maresca.

Enzo Fernández es una de las figuras que tiene Chelsea, favorito ante Fluminense en el Mundial de Clubes FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en su certamen oficial, por lo que inaugurarán el historial entre sí.

El ganador del cruce avanzará a la definición del domingo 13 de julio vs. quien se imponga de PSG vs. Real Madrid, que se enfrentarán el miércoles a las 16 (hora argentina) en el mismo escenario. El perdedor, en contrapartida, culminará su participación porque no hay cotejo por el tercer puesto.