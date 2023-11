escuchar

Este sábado, desde las 9 (hora argentina), la selección argentina debuta en el Mundial Sub 17 ante Senegal, vigente campeón africano de la categoría, en el marco de la primera fecha del grupo D. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del turco Atilla Karaoglan, se disputa en el Jalak Harupat Soreang Stadium de Java Occidental, uno de los cuatro recintos que albergarán partidos en la Copa del Mundo que se está disputando en Indonesia. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, TV Pública y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO, Cont.ar y TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Diego Placente se clasificó a la cita ecuménica gracias al tercer puesto obtenido en el Sudamericano que se realizó a principios de este 2023 en Ecuador, en el que Brasil se consagró campeón por 13° vez (es el máximo ganador por amplia diferencia, ya que el segundo en el palmarés es la Argentina, con apenas cuatro títulos conseguidos). La última vez que el combinado albiceleste gritó campeón de dicho torneo fue en 2019, bajo la dirección técnica de Pablo Aimar y con figuras como Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Cristian Medina y Exequiel Zeballos, titulares indiscutidos en aquel plantel y hoy figuras de Boca Juniors.

El plantel Sub 17 que se consagró campeón en el Sudamericano de 2019, perdió en octavos de final de dicho Mundial ante Paraguay

Argentina vs. Senegal: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 17 Indonesia 2023.

Día: Sábado 11 de noviembre.

Hora: 9.00 (horario argentino).

Estadio: Jalak Harupat Soreang Stadium de Java Occidental, Indonesia.

Árbitro: Atilla Karaoglan (Turquía).

TV: TyC Sports, TV Pública y DSports.

Streaming: TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

Entre los 21 convocados del seleccionado nacional, que persigue el objetivo ineludible de levantar el trofeo de la categoría por primera vez en la historia, destaca el 10 y capitán Claudio ‘Diablito’ Echeverri, uno de los dos integrantes del plantel que ya debutó en Primera División vistiendo la camiseta de River Plate (el otro es Santiago López, considerado como uno de los mejores proyectos de las divisiones juveniles de Independiente).

Claudio Echeverri fue el goleador de la selección argentina en el Sudamericano Sub 17 Conmebol

Placente optó por convocar a cinco futbolistas de River, tres de Vélez y Lanús, dos de Talleres de Córdoba y Rosario Central, y uno de Newell’s, Independiente, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un triunfo de Senegal. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.21.

Posible formación de la selección argentina

Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Tobías Palacios, Octavio Ontivero; Gustavo Albarracín, Thiago Laplace, Valentino Acuña, Claudio Echeverri; Agustín Ruberto y Santiago López.