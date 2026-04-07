Cuándo juega River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026

River pone primera en la Copa Sudamericana 2026, a la que vuelve tras 12 años y tras no poder clasificarse a la Copa Libertadores. El Millonario, campeón en 2014, se mide con Blooming como visitante, en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por la primera fecha del Grupo H, desde las 21.30 (horario argentino). El encuentro se puede seguir en vivo por televisión únicamente a través de DSports o minuto a minuto en canchallena.com.

El conjunto boliviano accedió a la instancia de grupos tras superar el repechaje con un triunfo sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Se trata de uno de los clubes más tradiciones de Bolivia, donde la semana pasada debutó en el torneo de primera división con una goleada 5 a 0 sobre Guabirá. En su plantel cuenta con dos argentinos: los defensores Diago Gómez y Julio Vila.

El Millonario vuelve a jugar este certamen después de 12 años. En 2014 fue campeón con Marcelo Gallardo como entrenador en el que fue el título que marcó el inicio de una era gloriosa.

La era gloriosa de Marcelo Gallardo al frente de River tuvo su primer gran capítulo con la Copa Sudamericana 2014 Archivo

Ahora con Eduardo Coudet como entrenador, tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título porque es uno de los máximos candidatos junto a Racing y varios clubes brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo). Y llega en alza al debut, tras superar a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y lograr su cuarto triunfo al hilo (todos los partidos que jugó). Así, escaló hasta el segundo puesto en el Grupo B y está a un paso de los octavos de final.

Blooming vs. River: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo H

Día: Miércoles 8 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

TV: Dsports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El 'Chacho' Coudet le pone su impronta a River, que se estrena en la Copa Sudamericana Manuel Cortina

Con la tranquilidad de que no jugará en la altura porque Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, el elenco argentino intentará quebrar una racha de dos décadas sin triunfos en ese país. La última vez que se impuso allí fue en 2006 ante Oriente Petrolero 2 a 0 en la Copa Libertadores.

El otro encuentro de la primera fecha del Grupo H lo protagonizarán Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil este jueves 9 de abril a las 21.30 (hora argentina).