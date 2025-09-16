Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Este miércoles, desde las 21.30, River y Palmeiras se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina por los goles de Sebastián Driussi -R- y Robert Rojas -L-). Fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018.

Franco Armani y una atajada que valió una clasificación; el arquero fue la figura ante Libertad JUAN MABROMATA� - AFP�

El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. En la goleada de la ida, los tantos fueron convertidos por Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López por duplicado. Es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999).

River vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 17 de septiembre.

: Miércoles 17 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : Telefé y Fox Sports.

: Telefé y Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al encuentro de este miércoles, Marcelo Gallardo, DT de River, tiene varios interrogantes a resolver: ¿sigue la línea de tres como en el triunfo ante Estudiantes o vuelven los cuatro defensores? ¿Quiénes conformarán la pareja de centrales? ¿Quién reemplaza al suspendido Giuliano Galoppo? Por ahora pareciera que habrá dos cambios con respecto al equipo que venció al Pincha: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos y Kevin Castaño por Galoppo.

El colombiano Kevin Castaño sería el reemplazante del suspendido Giuliano Galoppo ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Así, si el ‘Muñeco’ sostiene el esquema 3-5-2, hay cuatro nombres para tres puestos: Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Paulo Díaz. En cambio, si regresa a la línea de cuatro en el fondo, deberá elegir a dos marcadores centrales y adelantar a Portillo cerca de Enzo Pérez o sumar un volante más a la línea del medio. “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para probar variantes. De acuerdo a cómo creamos que se puede dar la serie, tenemos variantes y está bueno. Después veremos cuál elegiremos para plantear ese partido”, afirmó el DT.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.53 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.