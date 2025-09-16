Horario de Vélez vs. Racing, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Fortín y la Academia protagonizan una de las series, a priori, más apasionantes; el ganador avanzará a semifinales y se enfrentará a Estudiantes o Flamengo
Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 pondrán cara a cara a dos equipos argentinos, por lo que habrá al menos un representante en semifinales: Vélez o Racing. El partido de ida se jugará en el estadio José Amalfitani este martes a las 19, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La serie se definirá la próxima semana, el martes 23 de septiembre, en el Cilindro de Avellaneda. El ganador se meterá entre los cuatro mejores y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Del otro lado de la llave, River se enfrentará a Palmeiras y el club que se quede con la victoria jugará en semifinales frente a Liga de Quito o San Pablo.
La última vez que Racing y Vélez jugaron entre sí fue el 5 de octubre de 2024, por la fecha 17 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el Fortín se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto de Braian Romero. El único antecedente en el plano internacional data de 1997, cuando compartieron el grupo 2 de la Copa Libertadores, con dos triunfos del conjunto de Liniers: 2 a 1 como visitante y 1 a 0 como local.
Vélez vs. Racing: todo lo que hay que saber
- Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
- Día: Martes 16 de septiembre.
- Hora: 19.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
- TV: Fox Sports.
- Streaming: Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de ida de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.75 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Cronograma de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Ida
- Vélez vs. Racing - Martes 16 de septiembre a las 19 - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.
- River vs. Palmeiras - Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.
- Liga de Quito vs. San Pablo - Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.
- Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 18 de septiembre a las 21.30 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Vuelta
- Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
- Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.
- San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.
- Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata,Buenos Aires, Argentina.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
