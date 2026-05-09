El gol de Enzo Fernández en el empate entre Liverpool y Chelsea por la Premier League

Enzo Fernández anotó un gol de tiro libre poco convencional este sábado para darle el empate 1-1 a Chelsea en su visita a Liverpool por la fecha 36 de la Premier League. Luego, cerca estuvo de conseguir el tanto de la victoria, pero el arquero Giorgi Mamardashvili se lo impidió y el marcador no se alteró.

Su noveno gol en el torneo llegó con un poco de fortuna, a los 35 minutos de la etapa inicial, cuando su equipo ya estaba es desventaja por 1-0. El mediocampista de la selección argentina se hizo cargo de una falta sobre la derecha, algo lejos del área, y fue a impactar la pelota con la intención de concretar una jugada preparada.

Fernández ejecutó la falta, mientras su compañero Wesley Fofana buscaba ganarle la posición a su marcador en el área para capturar ese pase en forma de centro. Sin embargo, el defensor le erró cuando intentó golpearla, la pelota siguió su camino con efecto, otro jugador de Chelsea la vio pasar por delante y el balón continuó hasta dar en el segundo palo y meterse, ante la mirada incrédula del arquero de Liverpool.

El gol de Enzo Fernández para Chelsea

Si bien inicialmente había parecido que Fofana había logrado desviarla antes de que ingrese, el propio futbolista francés le advirtió de inmediato al argentino que el gol había sido suyo. Y se le otorgó oficialmente el tanto a Fernández, que sigue sumando gritos en el club, donde registra 19 desde su llegada en 2024. En la temporada en curso totaliza 14, ya que marcó también tres en Champions League y dos en la FA Cup. Es su año más productivo.

Minutos después de conseguir la igualdad, Enzo tuvo la chance de dar vuelta el marcador, pero Mamardashvili le puso el cuerpo a su remate y lo evitó. El exRiver picó en soledad por izquierda, tras un pase desde el círculo central del ecuatoriano Moisés Caicedo, y cuando ingresó al área buscó la definición cruzada, aunque el arquero leyó muy bien la idea y se lo impidió.

La apertura del tanteador había sido apenas superado los 5 minutos de juego. El neerlandés Ryan Gravenberch recibió en la puerta del área, se perfiló para sacar el derecha y sacó un remate fuerte que viajó directo hacia el ángulo en el segundo palo. Así, los Reds se habían puesto en ventaja por 1-0.

Enzo Fernández remata al arco ante la mirada de Ibrahima Konate en el empate entre Liverpool y Chelsea por la Premier League Ian Hodgson - AP

Uno y otro pudieron ganarlo en el segundo tiempo. De hecho, además de las numerosas llegadas de peligro, el árbitro tuvo mucho trabajo, entre penales reclamados por ambos equipos y goles anulados, como el de Curtis Jones por la posición de fuera de juego de Cody Gakpo, que lo había asistido.

Aunque el equipo en el que fue titular Alexis McAllister no logró conservar el triunfo, el empate le cayó mejor, ya que, a dos jornadas del final del campeonato, suma 59 unidades y se mantiene cuarto, en la zona de clasificación a la próxima Champions League. Sólo una secuencia de resultados podría dejarlo sin esa competición internacional en el segundo semestre.

En cambio, las posibilidades de Chelsea de lograr ese objetivo ya se extinguieron, pues está noveno, pero el sábado próximo jugará la final de la FA Cup con Manchester City y una victoria le asegurará al menos estar en la Europa League, torneo en el que fue campeón en la edición pasada, antes de coronarse además en el Mundial de Clubes.

Lo mejor de Liverpool - Chelsea

Eso sí, el empate le puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas de los Blues que lo alejaron de las primeras posiciones. Ahora, todas las energías están puestas en la final ante el City.