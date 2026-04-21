Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina tiene en el horizonte el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde intentará defender la corona que logró en Qatar 2022 y conquistar el trofeo más importante del planeta por cuarta vez en su historia.

El sorteo de la primera Copa del Mundo con 48 participantes ubicó al combinado nacional como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas. Dos los afrontará en horario nocturno y el restante, por la tarde, siempre teniendo en cuenta el horario argentino.

La selección argentina debutará en el Mundial en el estadio de Kansas, habitualmente utilizado por los Chiefs en el fútbol americano Conmebol

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará en el certamen frente a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

Nicolás Otamendi jugará su último Mundial con la selección argentina en Estados Unidos-México-Canadá 2026 Aníbal Greco - La Nación

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo se podría medir contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.

En la previa al Mundial 2026, el equipo dirigido por Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.