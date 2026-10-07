Cuántos Balones de Oro tiene Messi: años en los que lo ganó y todas las nominaciones

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El premio se entregó en 19 oportunidades desde que el astro argentino es futbolista profesional y estuvo casi siempre entre los finalistas
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Parte de la carrera futbolística de Lionel Messi llegó a su fin con el retiro de la selección argentina. El astro ya no volverá a vestir la camiseta celeste y blanca, donde cosechó todo lo posible a nivel grupal e individual, y queda el consuelo de saber que continuará jugando al fútbol, y muy posiblemente cosechando logros, con Inter Miami.
Entre sus récords personales hay uno que sobresale sobre el resto y es que es el máximo ganador del Balón de Oro, la distinción de la revista France Football que reconoce al mejor futbolista de cada temporada y es la más prestigiosa y tradicional que se otorga en el planeta, incluso por encima del FIFA The Best.
En sus más de 20 años de carrera es quien más veces estuvo nominado y el que más podios tiene. Incluso, está entre los 30 candidatos para la gala de este año que tendrá lugar el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres.
Desde que el rosarino fue mencionado por primera vez en 2006, el premio se entregó 19 veces -en 2020 se canceló a raíz de la pandemia de Covid-19-. Quedó entre los finalistas en 16 ocasiones, es decir que no fue nominado en apenas tres y dos de ellas fueron en las dos últimas entregas -2024 y 2025-. Si se contabiliza la edición 2026, son 17 nominaciones, a la espera del resultado que obtenga.
En 14 oportunidades Messi estuvo en el podio. Una vez fue tercero -2007-; cinco veces quedó como el segundo más votado; y ocho veces se llevó el premio -2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023-. Es el máximo ganador de la historia con tres trofeos de ventaja sobre Cristiano Ronaldo.
Messi en el Balón de Oro, año por año
- 2006: 20°
- 2007: 3°
- 2008: 2°
- 2009: Ganador.
- 2010: Ganador.
- 2011: Ganador.
- 2012: Ganador.
- 2013: 2°
- 2014: 2°
- 2015: Ganador.
- 2016: 2°
- 2017: 2°
- 2018: 5°
- 2019: Ganador.
- 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2021: Ganador.
- 2022: No fue nominado.
- 2023: Ganador.
- 2024: No fue nominado.
- 2025: No fue nominado.
- 2026: Está nominado.
En la edición 2026 del Balón de Oro la revista France Football, que organiza el evento en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), reconoce a los mejores en el período comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jugó la final del Mundial 2026.
En ese período, Messi, con 38 años en gran parte del torneo y 39 en más de la mitad de la Copa del Mundo, no fue el mejor jugador del planeta de forma indiscutida, pero siguió deslumbrando tanto con la camiseta de Inter Miami como con la de la selección argentina, equipo en el que fue la figura y goleador de un plantel que llegó a la definición de la Copa del Mundo con partidos emblemáticos.
En esta oportunidad, el 10 no parte como favorito y compite frente a futbolistas que se destacaron en Europa y en la cita ecuménica como Harry Kane, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise, Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, entre otros.
Tabla de ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - 8
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5
- Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff / Marco van Basten (Países Bajos) - 3
- Franz Beckenbauer (Alemania) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2
- Luis Suárez (España) / Rodri (España) / Eusébio (Portugal) / Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews (Inglaterra) / Michael Owen (Inglaterra) / George Best (Inglaterra) / Bobby Charton (Inglaterra) / Zinedine Zidane (Francia) / Jean-Pierre Papin (Francia) / Raymond Kopa (Francia) / Karim Benzema (Francia) / Ousmane Dembélé (Francia) / Lothar Matthaus (Alemania) / Matthias Sammer (Alemania) / Gerd Müller (Alemania) / Fabio Cannavaro (Italia) / Paolo Rossi (Italia) / Roberto Baggio (Italia) / Gianni Rivera (Italia) / Ruud Gullit (Países Bajos) / Hristo Stoichkov (Bulgaria) / Andriy Shevchenko (Ucrania) / Ronaldinho (Brasil) / Rivaldo (Brasil) / Kaká (Brasil) / Allan Simonsen (Dinamarca) / Omar Sivori (Argentina) / Josef Masopust (Checoslovaquia) / Pavel Nedved (República Checa) / Igor Belanov (Unión Soviética) / Oleg Blojin (Unión Soviética) / Lev Yashin (Unión Soviética) / Denis Law (Escocia) / Floran Albert (Hungría) / George Weah (Liberia) / Luka Modric (Croacia) - 1
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