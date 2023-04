Cuca asumió como DT en Corinthians, pero una sombra negra que lo persigue: la acusación de violación de una menor suiza hace 36 años

escuchar

Alexi Stival, más conocido en el ambiente del fútbol como Cuca, ha sabido granjearse una buena reputación en los últimos años en su carrera como entrenador de los principales equipos de Brasil e incluso se lo ha mencionado en varias oportunidades como candidato para dirigir al seleccionado de ese país. Al frente de Palmeiras, Santos y Atlético Mineiro, en los últimos años, se lo ha visto en varias oportunidades enfrentando a equipos argentinos en la Copa Libertadores. Sin embargo, una sombra negra persigue a este hombre que en junio próximo cumplirá 60 años.

Cuca ha asumido recientemente como entrenador de Corinthians, pero al tiempo que estampaba la firma en el contrato, numerosas voces se alzaron contra la decisión del club paulista. ¿La razón? Una gravísima denuncia que el nacido en Curitiba acarrea desde su época de futbolista. En 1987, mientras realizaba una gira por Europa con Gremio, el equipo en el que se desempeñaba, Cuca fue acusado en Suiza de haber participado, junto con tres compañeros del plantel, de la violación de una niña de 13 años en el hotel en Berna, donde se concentraban. Cuca y los otros tres jugadores estuvieron detenidos 30 días. Tras el pago de una fianza, fueron puestos en libertad condicional y volvieron a Brasil. Dos años más tarde, fue condenado a 15 meses de prisión por el cargo de atentado al pudor con uso de violencia, pero nunca cumplió la pena.

Mientras muchos hinchas de Corinthians manifestaron su repudio en las redes sociales, el plantel completo del equipo profesional femenino se sumó a las protestas contra el entrenador con un comunicado. “‘Respeta a las chicas’ no es una frase cualquiera. Es, sobre todo, un estado de espíritu y un compromiso compartido”, expresa el texto. Sin embargo, Corinthians juega este miércoles por la Copa do Brasil frente a Remo, por lo que la directiva no pretende hacer ningún cambio en el comando técnico antes del partido contra Remo, mañana, por la Copa do Brasil. Cuca está molesta con las repercusiones del caso y no esperaba que fuera tan fuerte. Sin embargo, el entrenador no manifestó el deseo de dimitir.

Miguel Angel Russo y Cuca antes del partido de Copa Libertadores 2021 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro Bruna Prado - Pool AP

En la conferencia de prensa de su presentación como nuevo director técnico del Timão, Cuca se defendió de las acusaciones: “Respeto a las mujeres, nunca puse un dedo. Estuve en otros clubes y nunca fui cuestionado. Mi error fue nunca haberme defendido, no lo hice porque no tenía dinero y ni siquiera lo sabía. Fuimos a verificar y, tres veces, no es que no me reconociera, es que yo no estaba. Si la víctima dice que yo no estuve”, sostuvo Cuca. “Juro por Nuestra Señora de Aparecida que es lo que más quiero en el mundo. Está la protesta, por supuesto que es justo. Pero, ¿por qué le debo una disculpa a la sociedad si no hice nada?”, continuó este ferviente religioso, que solía vestir durante los partidos una remera con la imagen de la virgen María.

Campeón de la Copa Libertadores 2013 como entrenador de Atlético Mineiro, Cuca se explayó sobre el caso: “Este es un tema delicado, pero me propongo hablar de ello y tratar de ser lo más abierto posible. Sucedió hace 37 años, tengo un vago recuerdo de lo que pasó. Por lo que recuerdo, yo tenía 23 años en ese momento, íbamos a jugar un partido y, poco antes, una chica subió a una habitación, yo estaba con otros tres jugadores. Yo estaba en una habitación doble, esa es mi parte del caso. Soy totalmente inocente. No hice nada. No fue violación, el castigo dado fue un acto sexual con una persona vulnerable. Mucha gente dice mentiras para ofender. Voy a cumplir 60 años, tengo dos hijas, de 32 y 34 años, y ni siquiera existían. Estuve casado, vengo de una casa donde el único hombre era yo”.

En 2021 ganó con Atlético Mineiro el Brasileirao y la Copa de Brasil

Sin embargo, según consigna el diario brasileño Folha do Sao Paulo, el abogado de la familia de la niña de por entonces 13 años, Willi Egloff, negó la versión presentada por el nuevo técnico de Corinthians. Según el letrado suizo, “la niña lo reconoció como uno de los violadores”. También reiteró la información publicada en el momento del episodio por el diario Der Bund, de Berna, que señalaba que se había encontrado semen de Cuca en el cuerpo de la víctima. El abogado precisó que el examen se realizó en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Berna.

Willi Egloff también declaró que el entonces jugador “fue condenado por relaciones sexuales con una menor”. El Código Penal suizo ha cambiado desde entonces, pero los artículos infringidos en aquella época, según el abogado, eran los que citaban la “coacción” y la “fornicación con menores”. También agregó que gracias a un examen realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Berna, se determinó que había semen del hoy entrenador de Corinthians en el cuerpo de la víctima, que -cuenta Egloff- años después intentó suicidarse. “Esta información es correcta. Sin embargo, no recuerdo con seguridad si esto ocurrió inmediatamente después del suceso o más tarde”, confirmó el abogado.

Desde el perfil de Twitter Meninas do Timão, del equipo de fútbol femenino de Corinthians, se publicó un comunicado muy duro contra la contratación de Cuca. “Estar en un club democrático significa que podemos hacer oír nuestra voz, a veces públicamente, a veces entre bastidores. ‘Respetar las minas’ no es una frase cualquiera. Es, sobre todo, un estado de ánimo y un compromiso compartido. Ser del Corinthians significa vivir y luchar por los derechos todos los días”, dice la nota difundida por las jugadoras.

Ser Corinthians é respeitar e entender a história.#RespeitaAsMinas ♀️🦅 pic.twitter.com/4T83W88Kn3 — Meninas do Timão (@Meninasdotimao2) April 23, 2023

