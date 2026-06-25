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Curazao vs. Costa de Marfil, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo E se disputará a las 17 horas en el Philadelphia Stadium; todos los detalles del encuentro
Cómo es el nuevo formato de este Mundial
Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.
Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.
Hora, TV y dónde ver online Curazao vs. Costa de Marfil
El partido entre Curazao y Costa de Marfil podrá verse EN VIVO por DSports 2, Paramount+ y Flow (Canal 110), desde las 17 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Curazao y Costa de Marfil.
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