Cuti Romero, nuevo capitán de Tottenham, de la Premier League: “Es increíble y una gran responsabilidad”

Cristian “Cuti” Romero es el nuevo capitán del Tottenham, de Inglaterra. El entrenador Thomas Frank lo nombró en reemplazo del surcoreano Son Heung-min, vendido a Los Angeles FC, de la MLS. El defensor cordobés, campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, comenzará su quinta temporada en el club londinense y hasta ahora era el número dos del vestuario. Así, el futbolista formado en Belgrano deja atrás la incertidumbre del mercado de pases, en el que su nombre figuró en la agenda de varios clubes europeos, como Atlético de Madrid.

“Gracias, gracias de verdad. No hablo mucho ante las cámaras, pero estoy muy contento de ser el capitán del primer equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia. Siempre hablo con los jugadores antes de entrenar, antes del inicio de la temporada”, dijo el futbolista en un video.

Y agregó: “También hablo mucho con Thomas Frank. Es un buen entrenador. Le dije: ‘Gracias por esto también’. Llevo cinco temporadas en el club. Estoy muy, muy contento de ser el capitán del primer equipo de este hermoso club".

Aclaró además que es bastante reacio a dar sus impresiones delante de una cámara: “No, no me gusta hablar demasiado. Se trata de ir a entrenar, ir al campo, dejar el 100% en cada partido. así es para mí”. Y también dio su opinión sobre el trascendental encuentro de este miércoles ante PSG, de Francia, por la Supercopa de Europa, Romero adelantó: “Es otra gran noche para el club, para los jugadores, para todos los que estamos aquí. Disfrutar el momento. Es fútbol, ¿no? Lo más importante es que siempre estamos todos juntos. Queremos ganar“.

El Cuti también acudió a su perfil de Instagram para comunicar la decisión del club de nombrarlo capitán del equipo: “Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré“.

En la antesala del partido con PSG que puede valer el primer título de la temporada, el entrenador Thomas Frank destacó la influencia del defensor cordobés en el equipo: “El Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Estos jugadores acaban de ganar un trofeo y quieren ganar más. Van a estar todos preparados. Pero claro, Romero va a ser crucial”.

En declaraciones a la página oficial del club, el entrenador dio más detalles acerca de la capitanía de Romero: “Tuve una buena conversación con Cuti Romero, y él será nuestro capitán. Se sintió muy honrado y muy feliz. Es muy importante liderar a este maravilloso club en la cancha, no solo en esta Supercopa, sino durante toda la temporada”.

Thomas Frank, entrenador de Tottenham Ian Walton - AP

Y sobre las razones que llevaron a Frank a darle el brazalete al Cuti, Frank contó: “Creo que tiene todas las cualidades necesarias. Lidera con su comportamiento en la cancha, impulsando al equipo hacia adelante en todos los sentidos, y fuera de la cancha siempre está motivando al equipo”.

Además, adelantó: “También quiero un grupo de liderazgo. Por supuesto, uno llevará el brazalete y será el capitán, pero me gustaría tener tantos líderes como sea posible, cuatro o cinco que puedan ayudar. A mí me pasa lo mismo: no puedo hacerlo todo solo y necesito un excelente cuerpo técnico a mi alrededor. Le pondré el nombre a ese grupo de liderazgo después de la ventana de tiempo para tener tiempo de evaluar todo”.

Y sobre el partido de este miércoles ante PSG, el DT que reemplazó a Ante Postecoglou en el puesto para esta temporada añadió: “Es el momento perfecto para enfrentarnos al PSG. Estamos preparados. Estoy totalmente convencido de que mañana será un partido muy competitivo. Creo que hemos tenido una pretemporada más normal, que es lo que cualquier entrenador preferiría. En ese sentido, puede ser una ventaja”, dijo Frank sobre la supuesta ventaja comparativa de no haber disputado el Mundial de Clubes. De todos modos, advirtió: “Ellos [por el PSG] han tenido una temporada larga y han jugado muchos partidos recientemente. Eso todavía está en sus cuerpos y ahora han recuperado esa frescura que es tan importante. Será un partido competitivo”.

Y sobre lo que pretende armar en los Spurs, adelantó: “Creo en los principios y estructuras en el equipo, defensiva y ofensivamente. Quiero tener una estructura clara en las fases uno y dos cuando estemos construyendo. Queremos controlar el juego y, en la fase tres, quiero anotar goles”.