Heung-min Son: “Somos afortunados de ver jugar a Messi y competir con él en la misma cancha”

“Somos muy afortunados de que Lionel Messi juegue al fútbol en la misma generación”, dijo Heung-min Son, reciente incorporación de Los Angeles FC, en una frase que sintetiza la admiración y el respeto que despierta el argentino entre figuras consagradas del fútbol internacional. En su desembarco en la MLS, el delantero surcoreano subrayó el impacto que tuvo Messi tanto a nivel personal como colectivo: “Soy muy afortunado de poder competir en la misma cancha con él”.

Las declaraciones del ex futbolista de Tottenham Hotspur llegan en un momento de gran expectativa para la liga. Su arribo a Estados Unidos fue el resultado de una operación récord: Los Angeles FC pagó 26 millones de dólares para ficharlo, cifra que lo convierte en el traspaso más caro en la historia de la liga estadounidense. A sus 33 años, tras una década en el fútbol inglés, decidió dar un giro en su carrera y sumarse al creciente interés global por la liga estadounidense, impulsada en buena medida por la presencia de Messi.

"Me impactó a mí, por lo que hizo por su club y por su país... cambió mi pensamiento"



Son, flamante refuerzo del LAFC, habló sobre Messi en sus primeros días en la MLS





“Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS… Le debe haber impactado a muchos jugadores. También me impactó a mí, por lo que hizo por su club y por su país”, agregó, al referirse a la influencia del capitán argentino en su decisión. En ese contexto, no pasó inadvertido que hasta hace poco el propio Son había señalado a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador de la historia.

Al armar su top 5 histórico, había optado por el portugués antes que por Messi, a quien colocó en segundo lugar. Sus palabras actuales, cargadas de admiración, reflejan también un cambio de perspectiva coincidente con su llegada a la misma liga donde brilla el argentino.

El surcoreano mantendrá su histórico número 7 en LAFC FREDERIC J. BROWN - AFP

El traspaso de Son coincidió con un notable movimiento en torno a la MLS, que desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami en 2023 experimentó una transformación en su perfil global, tanto por la atención mediática como por el interés de otras figuras internacionales. “Es un privilegio poder compartir la cancha con alguien como él”, agregó Son, que podría enfrentar al capitán argentino en los duelos que protagonizarán LAFC e Inter Miami durante la temporada regular.

Cabe destacar que ambos ya se habían enfrentado en la UEFA Champions League en 2018, cuando integraron el mismo grupo. El partido de ida, disputado en Inglaterra, fue un recordado 4-2 a favor de Barcelona, con un doblete de Messi. La vuelta, jugada en España, terminó 1-1; en esa ocasión, el argentino ingresó desde el banco, ya que el conjunto catalán estaba clasificado a la siguiente instancia. Por su parte, Son fue titular en ambos encuentros.

Heung-min Son y el cartel que apareció en las pantallas del estadio The Black & Gold, en Los Ángeles KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La operación que llevó a Son a los Estados Unidos fue anticipada por su despedida del club londinense, donde había jugado desde 2015. El delantero agradeció a los hinchas del Tottenham con un mensaje cargado de emoción: “Siempre seré uno de ustedes”, escribió en sus redes sociales como despedida. Su partida fue también celebrada en Los Ángeles, donde su llegada generó entusiasmo entre los aficionados y en el propio entorno del equipo, que ve en el coreano una pieza clave para pelear el campeonato.

Con 173 goles en 454 partidos con los Spurs, Son dejó una marca en la Premier League y ahora se prepara para una nueva etapa en su carrera. En una liga que busca consolidarse como destino de figuras internacionales, su presencia se suma al fenómeno Messi, quien no solo elevó el nivel de competencia sino que, como reconoció el propio Son, modificó la percepción de lo que significa jugar en la MLS.

Actualmente, Los Angeles FC atraviesa una temporada salpicada de altibajos. Registra un rendimiento irregular: eliminado de la Leagues Cup, en la MLS marcha 6° lugar, con un balance de 10 victorias, 6 empates y 6 derrotas, dentro del grupo de la conferencia oeste. Mañana sábado 9 de agosto, volvera a competir por la liga estadounidense, ante Chicago Fire desde las 21.30.