Cuti Romero volvió a hacer un gol, igualó un récord personal y le da su impronta al sueño de Tottenham en la Champions League

Como sucede en la selección argentina, de Cristian “Cuti” Romero se espera en Tottenham que sea uno de los pilares en la defensa para la custodia del arco de su equipo. Sin embargo, esta temporada el futbolista cordobés se está haciendo notar con singular frecuencia en la otra área, con goles como el que marcó este martes en el triunfo por 2-0 sobre Borussia Dortmund por la Champions League.

A tres días de haber anotado en la derrota ante West Ham por la Premier League, un torneo en el que los Spurs se hunden peligrosamente en la tabla de posiciones, el central abrió el marcador en el duelo ante el equipo alemán por el certamen de clubes más importante de Europa. Allí, a diferencia de la liga inglesa, el conjunto londinense escaló a un puesto de clasificación directa a los octavos de final.

Cristian "Cuti" Romero inicia su carrera para celebrar su gol con los hinchas del Tottenham al abrir el marcador ante Borussia Dortmund, por la Champions League ADRIAN DENNIS� - AFP�

Su definición casi de media vuelta, entre varios rivales y a pasos del área chica, a los 13 minutos, fue el quinto festejo de Romero en lo que va del ciclo 2025/2026, con lo que ya iguala su mejor marca goleadora, también lograda en Tottenham, en 2023/2024, cuando completó 34 juegos. Pero en esta ocasión, ese remate de derecha tras el centro de Wilson Odobert representó su primer grito con esa camiseta en un partido de Champions League. En su historia en este torneo, solamente había convertido en una ocasión, a fines de 2020, al conseguir el empate 1-1 de Atalanta, su club por entonces, frente a Midtjylland, de Dinamarca.

Por la fecha 7 de la vigente Champions, a la que accedió por haber sido el último campeón de la Europa League, Tottenham necesitaba la victoria para trepar en la tabla y quedar en una posición en la que pueda depender de sí mismo para quedar entre los ocho mejores. Sólido en su función principal, además Cuti le enseñó el camino a sus compañeros cuando anotó en esa acción en la que fue a buscar el cabezazo en un tiro de esquina desde la izquierda y terminó definiendo en posición de centrodelantero, luego de quedarse aguardando la resolución de la jugada con el olfato de un goleador tras el despeje.

El gol de Cuti Romero para Tottenham

Capitán y caudillo en la zaga de los Spurs, como lo necesita la selección argentina de cara al Mundial 2026, el defensor registra en su club además tres asistencias, dos de ellas por la Champions. En esta temporada lleva disputados 24 encuentros, incluyendo la Supercopa de Europa, en la que le anotó al PSG en la derrota por penales luego de la igualdad 2-2.

Sus otros dos tantos fueron en la fecha 14 de la Premier League, ante Newcastle, con un cabezazo para el 1-1 parcial y la igualdad 2-2 en el quinto minuto de descuento, con una chilena que se metió junto a un palo. Aquel día también hizo gala de su don oculto, el de convertir.

Con otra asistencia de Odobert, para Dominic Solanke en el 2-0, los Spurs se fueron al descanso con una ventaja de dos goles ante un rival con un jugador menos, por la expulsión del sueco Daniel Svensson entre uno y otro tanto. Y bajo un diluvio, en el segundo tiempo el local sostuvo el éxito que le permitió cerrar la jornada en el cuarto puesto, con 14 puntos, a falta de su partido del miércoles próximo ante el ya eliminado Frankfurt, en Alemania.

Lo mejor de Tottenham - Borussia Dortmund

El partido de Romero se completó con seis pelotas recuperadas, seis despejes y casi la perfección en los pases: fueron correctos 52 de los 56 que dio. El mismo Cuti que, hace dos semanas, cuando los hinchas se impacientaban por el rumbo en la Premier y los tropiezos reiterados lo alejaban de la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales, levantó la voz contra la dirigencia del propio Tottenham: “Deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Sólo aparecen cuando las cosas van bien”.

Aquel mensaje a través de las redes sociales tuvo el respaldo en las frases que sumaron sus compañeros, como sucede en la cancha cuando vienen compitiendo a nivel continental. Funcionó como motivador. El argentino responde con las palabras, con el juego y, aunque no es su función central, con goles para devolverle la calma a un club que fue campeón de la Europa League hace sólo ocho meses.