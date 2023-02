Daniel Passarella y su regreso al estadio de River: “Nunca dudé en volver al Monumental”

escuchar

Su nombre volvió a ocupar el centro de la escena esta semana, luego de que LA NACION anticipara que este domingo volverá al estadio Monumental, cuando River homenajee a Franco Armani y a todos los campeones mundiales de Argentina ‘78 y México ‘86 surgidos del club. Y este viernes, Daniel Passarella se refirió públicamente a estos días especiales que transita: “Acepté rápidamente la invitación. Nunca dudé en volver al Monumental. Voy a estar con mi familia y mis amigos que quieren ir también. Siento ganas de estar junto a los jugadores del ‘78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo”, dijo en el programa Líbero (TyC Sports) quien fuera presidente del club entre 2009 y 2013, lapso que quedó marcado por el único descenso en la historia del club.

Reconoció que para darle el sí a la invitación de River influyó también lo vivido el fin de semana pasado, cuando Passarella vivió un homenaje en la cancha de Sarmiento de Junín. “No sabía que me iban a hacer un homenaje en Junín, pensé que era algo más privado. Fue una emoción bárbara, un lindo gesto de la gente de Junín”.

Daniel Passarella, homenajeado en Junín antes de Sarmiento-Barracas Central Twitter

Mucho se habló en los últimos días sobre cómo los hinchas millonarios recibirían a Passarella. El exDT contó: “Este regreso lo hago por la gente de River, nada más. Se comportaron muy bien conmigo”. Y cuando le consultaron sobre si creía que los simpatizantes iban a saber dividir las valoraciones para su persona en función de los roles que desempeñó, agregó: “Yo no quiero hablar de lo que fue mi etapa como dirigente y lo que pasó porque la persona que debería estar ya no está”, dijo sin profundizar o decir sobre a quién hacía referencia sobre el tema cuando le repreguntaron si lo hacía por José María Aguilar, Rodolfo D’Onofrio (expresidentes millonarios) o Julio Grondona, extitular de la AFA: “¿Quién va a ser? Piensen, ustedes son periodistas”.

Se sabe que el gran cuestionamiento que le hicieron a Passarella en su gestión como dirigente fue porque River se fue al descenso: “El único peso que tengo fue que nos fuimos con River al descenso. Es larga esa historia. Es acostumbrarse a vivir con el peso encima, todavía lo sigo haciendo. Imagino mi vuelta como una cosa común, con todos los jugadores que ganamos la Copa del Mundo. Entiendo si hay alguno que no me reciba bien, aunque yo sé que no soy culpable del descenso,”, declaró. A su vez, contó que no sospecha que al club lo perjudicaron por su tensa relación con Grondona: “No tengo sospechas. ¿Por qué tendría que sospechar por eso?”.

También le consultaron sobre su visión de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis: “Gallardo y Demichelis me parecen muy buenos los dos. Gallardo ganó muchas copas e hizo un equipo que nadie quería jugar contra ellos”.

El homenaje de River a los campeones

El Monumental estará completo el domingo en la apertura oficial del año. Habrá 83.196 hinchas de River convocados por el partido contra Argentinos, precedido por una ceremonia muy especial, vinculada con la fiebre mundialista de estos días y la serie de reconocimientos que siguieron al título obtenido en Qatar el domingo 18 de diciembre.

La dirigencia de River estableció un hilo entre el pasado y el presente. Es el único club argentino con un campeón del mundo vigente: Franco Armani. Y aprovechará la ocasión para rodear al arquero con los otros campeones de 1978 y 1986: Ubaldo Fillol, Daniel Passarella (el único que integró los dos planteles, aunque no jugó en México por una enfermedad), Oscar Ortiz, Leopoldo Luque (fallecido, estaría representado por su hija), Norberto Alonso, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique. A todos se les cursó la invitación. Pumpido no concurriría por sus funciones en la Conmebol.

Daniel Passarella levanta la copa en el Mundial de Argentina 1978 El Gráfico

Entre todos esos nombres, hay uno que levanta mucha susceptibilidad y polémica. Fácil adivinarlo: el del Káiser Passarella, probablemente el mejor defensor de la historia de River y también del fútbol argentino. También un director técnico innovador en su momento, con un estilo de juego de presión, agresivo, poco habitual en el fútbol de nuestro país a principios de la década del 90. De hecho, su primer ciclo de director técnico en el millonario, con tres títulos locales, fue el trampolín para llegar al seleccionado argentino en 1994.

Pero su obra de jugador y entrenador quedó solapada por su presidencia, entre 2009 y 2013, con el descenso en 2011 al Nacional B, en lo que fue la peor página deportiva en la historia del club. Desde entonces, y más allá del ascenso conseguido al año siguiente, gran parte del mundo River canceló a Passarella. No quiere saber nada de él y hasta quedaron sepultados méritos pretéritos. El Káiser, a fines de 2013, le cedió el mando a Rodolfo D’Onofrio, ganador en las elecciones. Hoy, en la charla con TyC Sports, Passarella dijo que el domingo no será su regreso desde entonces porque ya estuvo en el Monumental en este tiempo, aunque no ofreció precisiones al respecto.

Sumar al Káiser en la ceremonia tampoco fue una decisión sencilla ni con amplio consenso entre las autoridades del club. Las aguas estaban divididas en la tropa del presidente Jorge Brito. En la actual comisión directiva hay integrantes de la gestión de Rodolfo D’Onofrio, que demandó judicialmente a Passarella por administración fraudulenta y organización de grupos violentos con barras bravas. La tensa relación entre D’Onofrio y Passarella viene de la época en que el Kaiser se impuso en las elecciones presidenciales de 2009 por solo seis sufragios de diferencia. D’Onofrio siempre sospechó de la transparencia de esos comicios.

Passarella, cuando fue presidente de River Archivo

El 25 de mayo de 2021, el último año de los ocho de gestión de D’Onofrio, River celebró los 120 años de su fundación con un video en el que Passarella tiene una aparición fugaz, muy secundaria. D’Onofrio había sido crítico con el Káiser en declaraciones a TyC Sports: “Era mi ídolo. Fue el mejor 6 que vi en el fútbol mundial. Lamentablemente, como dirigente hizo las cosas mal y así nos fue. Hicimos una auditoría y encontramos al club peor de lo que pensábamos, los que se habían ido tenían que dar explicaciones de algunas cosas. Por eso se les inició a una causa a él y a otros tres dirigentes. Con esto no quiero decir que Passarella sea culpable. Simplemente que va a tener que explicar lo que encontramos”.

En agosto pasado, Passarella estuvo en Italia, invitado por Fiorentina e Inter, sus dos equipos en Italia en la etapa de jugador. Es feliz cuando regresa a los entornos futbolísticos. El Pato Fillol lo alentó a estar el domingo en el Monumental: “Passarella fue el mejor defensor de la historia del fútbol argentino. Es lógico que sea invitado al reconocimiento de River. Él decidirá qué hace”. El Káiser decidió. Se someterá al veredicto popular: si continúa la condena al expresidente o se lo amnistía en memoria de lo que fue como futbolista bicampeón del mundo.

Daniel Passarella fue homenajeado por Inter en el Giuseppe Meazza: en la foto, con Javier Zanetti Captura

