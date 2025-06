Darío Benedetto firmó en Newell’s: el contacto del Ogro Fabbiani por Instagram y las razones de su llegada

En Rosario convergieron dos delanteros; uno con pasado en River; el otro llegó a ser ídolo en Boca. Darío Benedetto fue presentado este jueves como refuerzo de Newell’s para el próximo torneo Clausura, por pedido expreso del DT Cristian Fabbiani.

“Nuestro nuevo refuerzo. Bienvenido, Pipa”, anunció la cuenta oficial de Newell’s Old Boys en la descripción de su publicación de Instagram. El mensaje en las redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones: un corazón rojo y uno negro, y un puño cerrado.

Nuestro nuevo refuerzo 👊🏼



¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎, 𝐏𝐈𝐏𝐀! ❤️🖤 pic.twitter.com/0FFvTgZTgi — Newell’s Old Boys (@Newells) June 12, 2025

Newell’s comenzó la pretemporada en el Centro Griffa. El club rojinegro presentó por la tarde al volante uruguayo Martín Fernández, y luego a Benedetto. Fabbiani se mostró muy satisfecho por la llegada del atacante con pasado en el Xeneize. “Estoy muy contento. Lo fui a buscar yo, estoy feliz. Ahora hay que disfrutarlo, sé que nos va a dar muchas alegrías. Esperemos que empiece pronto a entrenar con nosotros. Sabemos la categoría que tiene Darío”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

El Ogro fue muy importante en la tarea de convencer al ex Boca de volver a jugar en el fútbol argentino y calzarse la camiseta de Newell’s, más allá de estar identificado con otros colores. El club anunció que Benedetto firmó contrato por una temporada en condición de libre y ya se sumó a la pretemporada del plantel.

“Estamos analizando quién se queda y quién se va. El mercado es largo. Lo importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos, porque el dulce ya me lo dieron. Hace tres meses estoy atrás de los refuerzos. Tener cerrados a Martín Fernández y al Pipa me pone contento. Falta cubrir algunas posiciones, pero no quiero avivar, porque cuando uno dice que le gusta un jugador, aparecen otros clubes. El scouting me lo guardo", destacó Fabbiani.

"Estoy muy contento, venir a vestir esta camiseta es algo que decidí yo. Recibí el llamado del Ogro y me dio la confianza que necesitaba”.



💬 Pipa y sus primeras sensaciones luego de convertirse en jugador de #Newells. pic.twitter.com/ovcdHss8PA — Newell’s Old Boys (@Newells) June 12, 2025

En declaraciones al sitio oficial del club, Benedetto contó sus primeras impresiones sobre su llegada a Rosario y cómo lo contactó el entrenador. “Estoy muy contento de estar acá. Es algo que decidí yo, me llamó la atención ponerme esta camiseta. Recibí el llamado del Ogro, que me dio la confianza que necesitaba y no me costó mucho la decisión. Hubo un contacto por Instagram, ja. Yo estaba en Olimpia, con contrato, pero en una situación difícil, y empezamos a hablar ahí. Estaba empezando a extrañar a mi familia, necesitaba estar cerca de mis hijos, y ahora tengo esa posibilidad, se dio todo”.

Darío Benedetto, con la camiseta de Newell's X

“Esto es lo que a mí me llama la atención, de estar en un equipo que tienen esa presión, es algo a lo que estoy acostumbrado y me gusta. Pasé por clubes con bastante presión y me siento feliz por estar en un equipo que compite, con la hinchada que tiene, y con la presión que un jugador necesita”, agregó Benedetto. Antes de sumarse a la pretemporada, el delantero expresó: “Estoy bien físicamente, no tengo molestias, pero espero ponerme mucho mejor, y estar a la par del grupo cuanto antes”. Una combinación que puede ser un relanzamiento para la carrera de Pipa, que viene de una mala campaña en Olimpia, de Paraguay.

Benedetto, de 35 años, comenzó su carrera en Arsenal de Sarandí, y luego pasó por Defensa y Justicia, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Tijuana y América de México, antes de llegar a mediados de 2016 a Boca, donde tuvo una notable primer ciclo y se convirtió en referente del Xeneize, hasta llegar a jugar algunos partidos en la selección, aunque una grave lesión -rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha- le impidió ir más lejos cuando había chances de acudir al Mundial de Rusia 2018.

De Boca emigró al Marsella francés por 15 millones de euros, y luego fue cedido a Elche antes de volver a Boca para una segunda etapa en la que estuvo muy por debajo de la primera. Quedó en libertad de acción a mediados del año pasado, y tampoco se destacó en Querétaro, de México, ni en Olimpia, del que se alejó recientemente en medio de polémicas, sin goles en su cuenta. Un dato: su último gol oficial lo anotó hace 16 meses, en un 2-0 sobre Tigre, por la Copa de la Liga 2024, con la camiseta de Boca.

Benedetto llega entonces a Newell’s con poco ritmo de juego, porque apenas disputó tres encuentros por la Copa Libertadores con la camiseta de Olimpia. Este asoma como uno de los factores que deberá evaluar el Ogro Fabbiani, que apuesta por recuperar el olfato goleador del exdelantero de Boca.