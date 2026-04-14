Barcelona de Ecuador, el rival de Boca: el factor Benedetto, jugar “sin miedo” y el buen recuerdo de la última visita

Barcelona de Ecuador visitará esta noche a Boca con necesidades, matices y una identidad en construcción bajo el mando de César Farías. Ocurre que el conjunto de Guayaquil aterriza en la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores con urgencias. La derrota 1-0 de local ante Cruzeiro lo obliga a sumar fuera de casa para no quedar condicionado desde temprano. Y esa presión puede jugarle a favor.

Tendrá apoyo de sus fanáticos, que hicieron una larga fila para retirar los tickets para decir presente y hacerse oir en la tercera bandeja del templo xeneize. Desde ayer, varios fanáticos del equipo ecuatoriano recorren el centro de la Ciudad con indumentaria indonfundble: la de su equipo.

En paralelo, su andar en la liga local muestra otra cara: tercero en las posiciones tras ocho fechas, competitivo, con momentos de buen juego y una estructura que empieza a consolidarse. Ese contraste define su presente: un equipo que puede ser peligroso, pero todavía es irregular.

Al mismo tiempo, hay regresos que no necesitan presentación. El de Darío Benedetto a la Bombonera entra en esa categoría: no es un regreso más, es uno cargado de memoria, de contradicciones y de una pregunta que sobrevuela sin respuesta clara: ¿cómo lo recibirán los hinchas? La última vez que jugó allí lo hizo con la camiseta de Newell’s: ingresó en el inicio del segundo tiempo, cuando su equipo ya perdía 3-0 (terminó 5-0). Pasó inadvertido.

Con un dato que sorprende: el atacante fue el autor de un hat-trick cuando, hace ya tres años y un mes, Boca logró su último título. Con aquel 3-0 a Patronato, el Xeneize conquistó la Supercopa Argentina 2022.

Benedetto marcó los tres goles en la final de la Supercopa 2022 ante Patronato; fue el último título ganado por Boca, en marzo de 2023

En la previa de este cruce copero, Farías, con más de tres décadas de carrera, eligió un discurso que mezcla respeto y ambición. “Son escenarios propicios para poder hacer un gran partido, sabiendo la magnitud del rival que tenemos enfrente”, explicó, sin correrse del eje. Y dejó una idea que atraviesa a su equipo: “En la dificultad se crece”. No es solo una frase; es una declaración de principios para un plantel que, según su entrenador, “sabe rebelarse” en contextos adversos.

Para llegar a la fase de grupos, Barcelona atravesó con éxito el repechaje: eliminó en dos series sucesivas a Argentinos Juniors (lo venció por penales en la Paternal) y Botafogo (le ganó 1-0 en Río de Janeiro luego de empatar de local).

En ese entramado aparece Benedetto. No como un nombre más, sino como “el” nombre. Pipa llega con 14 partidos, tres goles y una asistencia en la última fecha (triunfo el viernes 2 a 1 ante Leones del Norte) desde su arribo a Ecuador. Números que no impactan, pero que sí hablan de continuidad, algo que había perdido en su último tramo en suelo argentino. Farías lo respaldó con claridad: “No es solo los goles. Da asistencias, genera situaciones y en cada partido ha crecido en su juego”.

"Es Boca, tampoco es el Milan..."



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El jugador uruguayo Sergio Núñez, de Barcelona de Guayaquil, en la previa del partido con Boca... pic.twitter.com/z80VBsQiap — Diego Monroig (@MonroigDiego) April 13, 2026

Pero el partido del delantero se juega en otro plano. “Siempre va a ser especial jugar contra Boca”, dijo. Y no suena a frase armada. Porque su historia con el club está lejos de ser lineal: fue goleador, campeón, protagonista de noches de Copa y también de un final incómodo, marcado por el desgaste, la sequía en la red y las tensiones internas. “Mi relación con los hinchas está bien. Estoy agradecido. Es una hermosa posibilidad de volver a un lugar donde fui muy feliz”, agregó, mientras intenta cerrar una herida que todavía no cicatrizó del todo. En dos ciclos, jugó 172 partidos y anotó 71 goles.

Hay, además, un detalle que potencia la escena, pero ante la cual Pipa fue contundente: “No gritaría un gol, por respeto al club y a la gente de Boca, pero voy a querer ganar”. La frase sintetiza el equilibrio que intentará sostener. Porque Benedetto no pasó por Boca: Boca lo atravesó. Y ahora vuelve desde otro lugar, con otra camiseta, pero con la misma carga simbólica.

El Barcelona que lo rodea tiene nombres con recorrido y también declaraciones que elevan la temperatura. El delantero Sergio Núñez, por ejemplo, dejó una frase que resonó fuerte: “Sabemos qué es Boca; pero tampoco es el Milan”. Más allá de la comparación, el mensaje es claro: el equipo no viajó a Buenos Aires a especular.

Barcelona precisa sumar en la Bombonera para no complicar su camino en la Libertadores

En lo futbolístico, Farías sostiene un 4-2-3-1 flexible, con Benedetto como referencia de área. La probable formación incluye a José Contreras; Byran Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez y Luca Sosa en defensa; Jhonny Quiñónez y Matías Lugo en el eje; Héctor Villalba como enlace (con opción de Jefferson Intriago), Luis Cano por una banda y Pipa en el área. Un equipo que intenta ser compacto, pero que no renuncia a atacar.

Dentro del plantel hay una fuerte presencia argentina que no pasa inadvertida. Además de Benedetto, hay otros cinco argentinos: el defensor Luca Sosa, surgido de Huracán, el volante central Matías Lugo, formado en el semillero de Argentinos Juniors, el volante Milton Céliz, que debutó como delantero con la camiseta de Arsenal y en Riestra relanzó su carrera reinventándose como mediocampista, el volante ofensivo Tomás Martínez, que se inició en River, y el extremo derecho Héctor Villalba, que hizo las inferiores en San Lorenzo.

El historial entre ambos equipos suma otro capítulo a la previa. Se enfrentaron seis veces en Copa Libertadores, con ventaja para Boca: tres triunfos, dos empates y una derrota. El último cruce, en 2021, dejó una herida para los argentinos: Barcelona ganó en Guayaquil y empató en Buenos Aires para avanzar como líder de grupo. Un antecedente reciente que funciona como advertencia.

Con ese equipo se enfrentará Boca. Con uno que tiene la necesidad de sumar, con un discurso desafiante y con un delantero que conoce cada rincón del estadio que lo espera.