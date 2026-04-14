El gesto de Pipa Benedetto a los hinchas de Boca en la Bombonera: ¿todo olvidado?
El máximo goleador xeneize post Martín Palermo tuvo su regreso al estadio Alberto J. Armando y fue recibido de forma contundente por los hinchas
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Darío Benedetto volvió a la Bombonera por primera vez desde lo que fue su despedida de Boca Juniors en julio de 2024, cuando rescindió su contrato para seguir su carrera en Querétaro de México. En esta ocasión, el “Pipa” regresó al estadio Alberto J. Armando con la camiseta de Barcelona de Ecuador y para disputar la segunda fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.
Luego de realizar la entrada en calor en el césped de la Bombonera, las cámaras se posaron sobre Benedetto para observar si realizaba algún tipo de gesto para el público. Si bien su despedida se dio en un contexto deportivo personal muy malo, es muy querido por la hinchada xeneize, ya que fue uno de los pocos que apareció en la final de la Libertadores 2018 ante River Plate, donde convirtió tanto en la ida como en la vuelta.
Así, mientras se dirigía a las escaleras para ingresar al vestuario visitante, el Pipa levantó su brazo para saludar a la tribuna y luego se golpeó en el corazón, en un evidente gesto de cariño. Además, esto ocurrió entre aplausos y varios gritos de “¡Pipa!” y “¡Dale Boca, Pipa, dale Boca!”. Justo antes de retirarse del césped, se acercó al alambrado para sacarse algunas fotos con quienes le pedían que se acercara.
¡Gran recibimiento de la gente de Boca para Pipa Benedetto!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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Vale recordar que Darío Benedetto es el máximo goleador de Boca Juniors post Martín Palermo, el jugador con más anotaciones en la historia del Xeneize. Con sus 71 goles en 172 partidos, el Pipa se ubica primero en la lista y tiene por detrás a futbolistas como Carlos Tevez (56 en 169), Miguel Merentiel (54 en 155), Ramón “Wanchope” Ábila (36 en 83), Cristian Pavón (36 en 164), Sebastián Villa (29 en 172) y Edinson Cavani (28 en 81), entre otros.
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