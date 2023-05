De cuento: los hinchas de Hamburgo invadieron la cancha para celebrar el ascenso de su equipo... que no ascendió

escuchar

De película. Así fue el epílogo de la última fecha de la segunda división en Alemania. Ocurre que Hamburgo venció 1 a 0 a Sandhausen como visitante, y como Heidenheim perdía, sus hinchas invadieron para celebrar con los futbolistas el regreso a la Bundesliga luego de cinco temporadas.

Sin embargo, mientras en un estadio todo había terminado, en el otro la pelota seguía rodando. Y entonces, a los 93 Jan-Niklas Beste estableció el 2 a 2 mediante un penal sancionado por el VAR, y Tim Kleindienst anotó en el noveno minuto el 3 a 2 que le permitió a Heidenheim ascender a la primera división germana.

Mientras eso ocurría, los hinchas de Hamburgo celebraban prematuramente el ascenso directo de su equipo a la primera división de Alemania, invadiendo la cancha tras la victoria 1-0 en el estadio del SV Sandhausen, último de la tabla. Con ese resultado, Hamburgo terminó tercero en la tabla, a un punto del ascenso directo. Y deberá jugar la Promoción por el ascenso.

El fallido festejo de los hinchas de Hamburgo por el ascenso del equipo que no fue

Heidenheim no podía en Regensburg y perdía 2 a 1. Pero los visitantes dispusieron de 11 minutos de tiempo adicionado para marcar los dos goles que necesitaban para dar vuelta el marcador y ascender.

El VAR confirmó un penal para Heidenheim y Jan-Niklas Beste lo empató en el tercer minuto de descuento, a los 93. En tanto que Beste habilitó a Kleindienst para el gol de la victoria en un dramático final, a los 99 minutos, y causar la consternación de los hinchas de Hamburgo que seguían las incidencias en Sandhausen, donde la voz del estadio felicitó a los 12.000 hinchas visitantes por el ascenso. Luego, Sandhausen se disculpó por el error.

El técnico de Heidenheim Frank Schmidt celebra tras conseguir el ascenso a la Bundesliga, el domingo 28 de mayo de 2023, en Regensburg, Alemania. (Tom Weller/dpa vía AP)

Con el agónico triunfo, Heidenheim además se proclamó campeón de la segunda división tras la derrota 4-0 de Darmstadt, que ya había ascendido, en Greuther Fürth. Heidenheim jugará por primera vez en la Bundesliga. Al enterarse de lo que sucedía en el otro estadio, los miles de hinchas que estaban sobre el césped se agarraron la cabeza y mostraron incredulidad, primero y una enorme desazón después.

Algunos se agarraban la cabeza, otros empezaron a llamar por sus celulares a gente conocida para chequear la información, si era cierto que el resultado los perjudicaba. “A pesar de la victoria en Sandhausen, no fue suficiente para el ascenso directo. Nos encontraremos con Stuttgart en la Promoción”, tuitearon en la cuenta oficial del Hamburgo.

Trotz des Sieges in Sandhausen hat es nicht für den direkten Aufstieg gereicht. Wir treffen in der Relegation auf den @VfB. 🔷#nurderHSV #SVSHSV pic.twitter.com/PdVSbtYunB — Hamburger SV (@HSV) May 28, 2023

Más allá de la frustración de este domingo, Hamburgo aún puede ascender. Ocurre que quedó tercero en la segunda división y enfrentará a Stuttgart, el antepenúltimo de la Bundesliga, en la Promoción.

Los hinchas al menos ya no tendrán que hacer cuentas ni poner la oreja en la radio para ver como va el otro partido. Ya no dependerán de terceros para festejar o no el ascenso. Se concentrarán en su propio equipo y si ahí finalmente tienen suerte, podrán celebrar y tener el ansiado desahogo.

