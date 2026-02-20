De la mano de Messi: cómo logró Inter Miami convertirse en el club más valioso de la MLS

Inter Miami ya no es solo el campeón vigente de la MLS. Seis años después de su debut oficial y menos de tres desde la llegada de Lionel Messi, el equipo que supo ocupar el fondo de la tabla se transformó en la referencia económica y deportiva del torneo. Según el último informe de Sportico -especializado en finanzas en el deporte-, la franquicia del sur de Florida fue reconocida como el club más valioso de la Major League Soccer, con una valoración récord de 1.450 millones de dólares y un crecimiento interanual del 22%, el mayor de toda la liga.

La dimensión del salto no se explica solo por una variable financiera. Las Garzas fue fundado en 2018 por el grupo inversor liderado por el exfutbolista británico David Beckham, y comenzó a competir en 2020. Durante sus primeras temporadas transitó la parte baja de la tabla, aunque sin correr riesgo porque no hay descenso.

El punto de inflexión llegó en el verano de 2023 con la sorpresiva y disruptiva incorporación de Messi. A partir de entonces, el club conquistó la Leagues Cup y, en 2025, la MLS, el campeonato nacional. El crecimiento deportivo acompañó un fenómeno mucho más amplio. En menos de tres temporadas, el club pasó del fondo de la tabla a dominar el plano deportivo y económico.

Los aficionados se avalanzan sobre Lionel Messi, que revolucionó la liga de Estados Unidos COLE BURSTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El propio informe subraya el “efecto Lionel Messi” como impulsor de ingresos, valoración, audiencias y posicionamiento global. La transformación se reflejó tanto en el rendimiento en el campo como en el negocio. “Es indudable e incuestionable que sin Messi no estaríamos donde estamos, tanto fuera como dentro del campo. Es decir, que además de ser el pilar principal de los éxitos deportivos, como el título de la MLS, sin Messi tampoco hubiéramos llegado a ser el club más valioso tan rápido”, sostiene Xavier Asensi, presidente de operaciones de negocio del club.

Además, según Euroméricas Sport Marketing, Inter Miami quedó en la quinta posición en el ranking de camisetas más vendidas a nivel global en 2025, superando a históricos como Chelsea, Flamengo, Manchester United y Boca, un logro que pocos imaginaban para un club estadounidense hace apenas unos años.

Messi, además de aportar dentro de la cancha, genera una marca fuera en camisetas, muñecos, banderas, etc ERNESTO BENAVIDES� - AFP�

La cifra de 1.450 millones de dólares no solo representa el mayor crecimiento interanual de la liga, sino también un cambio en la estructura del campeonato. La MLS alcanza un valor medio por franquicia de 767 millones de dólares y ya cuenta con cinco clubes por encima del umbral de los 1.000 millones. Sin embargo, el estudio también señala una brecha creciente entre las organizaciones con mayor capacidad de generación de ingresos y el resto. En ese escenario, Inter Miami se consolidó como el principal motor económico de la competencia.

El fenómeno no se limita a la camiseta número 10. La llegada de Messi atrajo patrocinadores globales, multiplicó la demanda de entradas y facilitó incorporaciones de jerarquía, como la de Rodrigo De Paul, desde Atlético de Madrid. El club también amplió su exposición internacional con giras y competiciones fuera del calendario doméstico. La revalorización, en apenas dos años y medio, modificó el mapa interno de la MLS y desplazó del liderazgo a clubes que habían encabezado el ranking durante varias temporadas. Superó a Los Angeles FC, por ejemplo, que había encabezado la clasificación en los últimos cuatro años.

El siguiente paso en esa expansión será la inauguración del Miami Freedom Park. El nuevo estadio, con capacidad para 25.000 espectadores, tiene el objetivo de abrir sus puertas el 5 de abril y se proyecta como una pieza clave en la estructura de ingresos del club. Además de los partidos oficiales, el recinto está diseñado para albergar conciertos y otros eventos, lo que ampliará las fuentes comerciales.

Lionel Messi jugará en una nueva cancha de Inter Miami: así será el estadio que se inaugurará en abril de 2026 Inter Miami

“Miami Freedom Park es la culminación de años de trabajo duro y el deseo de realizar una visión y crear un legado duradero para los fanáticos y la comunidad de Miami y el sur de Florida”, declaró David Beckham sobre la construcción del estadio.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Javier Mascherano inicia la temporada este sábado ante Los Ángeles FC de visitante, como máximo favorito. Messi, vigente MVP (Jugador Más Valioso) y máximo goleador del torneo (anotó 29 goles), volverá a liderar un plantel que buscará algo que no se consigue desde 2012 en la MLS: revalidar el título.

Lionel Messi fue el mejor jugador de la temporada 2025, al igual que el año anterior, además del máximo goleador MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estreno de la temporada tendrá un marco acorde al nuevo estatus del club. Inter Miami visitará el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en un duelo que marcará el primer cara a cara en la liga entre Messi y el surcoreano Heung-min Son, otra de las figuras globales del torneo. El partido, trasladado a un estadio para 70.000 espectadores, refleja el momento de exposición que atraviesa la MLS.

El recorrido sintetiza un cambio de escala. Inter Miami pasó de ser una franquicia joven, sin trofeos y sin peso específico en la tabla, a campeón de la MLS y líder absoluto en valoración económica. En la antesala del Mundial 2026, el club de Florida encarna mejor que ningún otro el nuevo modelo de la liga: estrella global, crecimiento estructural y ambición deportiva en un mercado cada vez más competitivo. El fenómeno no se reduce a una incorporación estelar; es la demostración de cómo una figura global puede alterar el equilibrio deportivo y financiero de una competencia entera.