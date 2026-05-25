Messi, afuera por diez días: los estudios confirmaron una pequeña lesión muscular y seguirán de cerca su evolución

La imagen de Lionel Messi tomándose la cara posterior del muslo izquierdo y caminando directamente hacia el vestuario, a poco más de tres semanas del debut argentino en la Copa del Mundo, recorrió el planeta en cuestión de segundos y encendió una alarma inmediata en el cuerpo técnico de la selección argentina: a los 38 años, el rosarino pidió el cambio en la victoria 6-4 de Inter Miami CF sobre Philadelphia Union y sembró inquietud justo en el tramo decisivo de la preparación para el Mundial. Los estudios que se realizó este lunes en Miami descartaron un desgarro, aunque confirmaron una pequeña lesión muscular que lo obligará a bajar las cargas y afrontar cerca de diez días de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad. La idea ahora será manejar las cargas con cuidado y seguir de cerca su evolución, con el objetivo de que llegue en plenitud física al Mundial.

En el último compromiso de las Garzas antes del receso por el Mundial, Messi había repartido dos asistencias y era, junto con Luis Suárez y Germán Berterame, uno de los puntos más altos de un partido frenético, que Inter Miami terminó resolviendo en el cierre, ya sin el astro en la cancha. A los 22 minutos del segundo tiempo, con el marcador todavía 4-4, Messi se hizo cargo de un tiro libre cerca del banco de suplentes. Antes de ejecutarlo, se arremangó el pantalón de la pierna izquierda y le hizo un gesto a Guillermo Hoyos para avisarle que algo no estaba bien. El remate casi se mete en el ángulo, pero esta vez ni siquiera reaccionó. Giró de inmediato, saludó al pasar a Mateo Silvetti -quien ingresó en su lugar- y encaró el túnel rumbo al vestuario con gesto serio.

خروج الاسطورة ميسي 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/rvc7YmnodS — Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026

Después del partido, Hoyos intentó transmitir tranquilidad. Habló de una “fatiga”, aunque aclaró que todavía no tenían un diagnóstico definitivo y que había que esperar el resultado de los exámenes.

Messi tampoco hizo declaraciones. Sí habló Rodrigo De Paul, una de las voces más cercanas al 10 dentro de la selección: “Estoy seguro de que no se perderá el Mundial. Es nuestro jugador más importante, nuestro capitán y una pieza fundamental de todo lo que representa esta selección. Para él, jugar para Argentina es mucho más que fútbol: es orgullo, responsabilidad y pasión”. Finalmente, el cuadro no resultó tan grave como se temió en un principio, aunque sí apareció en el momento menos oportuno.

Dentro de ese panorama, hay un detalle que juega a favor de Messi: ya no tiene compromisos con Inter Miami. La MLS entró en receso y recién volverá una vez terminado el Mundial. En consecuencia, sus próximos partidos deberían ser los amistosos de la selección argentina en Estados Unidos: el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el 9 frente a Islandia, en Alabama. La idea de Lionel Scaloni era repartir minutos y darles rodaje a todos, aunque el entrenador ya tenía decidido extremar cuidados con varios futbolistas que llegan entre algodones a la recta final de la preparación.

El rosarino repartió dos asistencias en la goleada 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union, pero encendió las alarmas al pedir el cambio a los 23 minutos del segundo tiempo. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En esa nómina, además de Messi, aparecen Cristian Romero, que se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha; Emiliano Martínez, con una fractura en el dedo anular de la mano derecha; Nahuel Molina, afectado por un desgarro; Nicolás Paz, que por un traumatismo en la rodilla izquierda se perdió los últimos dos partidos de Como 1907 en la Serie A; y Marcos Acuña, quien arrastraba una sobrecarga muscular y este domingo no pudo completar la final de River frente a Belgrano, en Córdoba.

Mientras varios futbolistas ya comenzaron a llegar a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos en Ezeiza, Messi optó por quedarse en Miami hasta conocer con exactitud el diagnóstico y, recién a partir de ahí, definir los próximos pasos. El futbolista todavía no oficializó públicamente que disputará la Copa del Mundo, aunque a esta altura resulta difícil imaginar un escenario sin él en el torneo.

“Estoy seguro de que no se perderá el Mundial”, dijo Rodrigo De Paul sobre Lionel Messi tras la molestia muscular que lo obligó a salir de la cancha ante Philadelphia Union. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde lo futbolístico, además, su temporada venía siendo muy positiva: suma 12 goles y siete asistencias en 14 partidos, números que lo ubican segundo tanto en la tabla de goleadores como en la de asistidores de la MLS, además de otro tanto convertido en la Copa de Campeones de la Concacaf. Y, sobre todo, había logrado cumplir uno de sus grandes objetivos personales: llegar a esta etapa del año sin sobresaltos físicos importantes.

Hasta aquí, apenas se había perdido un encuentro, en marzo, en la previa de la fecha FIFA, una ausencia ya consensuada con el cuerpo técnico de Inter Miami para administrar cargas y evitar riesgos innecesarios pensando en el gran desafío que aparece en el horizonte: su sexto Mundial.

El escenario, en resumen, pudo haber sido peor, aunque habrá que seguir de cerca su evolución para intentar aprovechar al máximo su potencial sin poner en juego su físico.