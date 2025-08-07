De las lágrimas en su último partido de la temporada pasada a un pase que se demora: Dibu Martínez sigue en Aston Villa

A más de dos meses de su último partido oficial con Aston Villa, el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez sigue estando en el aire. Los Villanos se plantaron en un valor de mercado que gira en torno a los 35-40 millones de euros -casi el doble de lo que pagaron a Arsenal por el pase del marplatense en 2020- y el arquero siguió en el equipo de Birmingham. Todo, pese a que a mediados de mayo, luego de jugar contra Tottenham en Villa Park, el campeón del mundo en Qatar 2022 se despidió de la gente y del club, emocionado. Estaba convencido de que su carrera seguiría en un club con aspiraciones reales de ganar la Champions League, su gran motivación.

De cara a la temporada 2025/26, Aston Villa actuó: por un lado contrató al arquero neerlandés Marco Bizot (34 años), para tener el puesto cubierto en caso de que otro club hiciera alguna oferta irrechazable por el argentino. O incluso se acercara a la cifra pedida por los de Birmingham. Por el otro, en los primeros amistosos de la temporada el entrenador Unai Emery no lo tuvo en cuenta. Afuera ante Walsall y Hansa Rostock, Martínez permaneció en el banco de suplentes y no jugó ni un solo minuto en el 2-2 contra Eintracht de Frankfurt. ¿Una decisión teniendo en cuenta que la salida seguía siendo una alternativa?

¡IMÁGENES QUE GENERAN PREGUNTAS! El Dibu Martínez se retiró LLORANDO del Villa Park tras el partido ante Tottenham y pone en duda su continuidad en Aston Villa. pic.twitter.com/l4IONubIvD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2025

Este miércoles, en cambio, Martínez fue titular y jugó un tiempo en el 4-0 de Aston Villa ante la Roma de Italia, en un partido que tuvo un golazo de Emiliano Buendía de tiro libre. El sábado, en el 2-2 ante Nashville, también había arrancado desde el inicio. Su presencia puede ser un indicio de que se acabaron las especulaciones en torno a su futuro. Después de todo, para Unai Emery siempre fue uno de los pilares del equipo, del que incluso llegó a ser el capitán y uno de los hombres fuertes del vestuario. El arquero argentino es uno de los contratos más altos del plantel y cumplirá 33 años en septiembre.

En estos dos meses, el mercado de pases se inundó de rumores relacionados con el futuro del arquero que ganó el trofeo Lev Yashin -otorgado por la revista France Football- en 2023 y 2024 y acaba de ser nominado a la edición 2025.

Los primeros en ofertar por él fueron los jeques de Arabia Saudita. Sin embargo, se encontraron con la negativa desde el entorno del futbolista, cuya máxima motivación es seguir en la alta competencia europea y mantenerse en forma para defender el arco de la selección argentina en la Copa del Mundo del año próximo. Después se habló de sondeos de Barcelona -antes de que el club catalán cerrara la compra de Joan García, del Espanyol, y en medio de los problemas de salud del alemán Marc André Ter-Stegen-.

Luego se habló de Arsenal y más tarde de PSG. Los vigentes campeones de la Champions aún no renovaron el contrato del italiano Gianluigi Donnarumma -favorito a quedarse con el premio al mejor arquero de la temporada-, que vence en 2026. Sin embargo, el equipo galo acaba de sellar la llegada del francés Lucas Chevalier (23 años). El joven llega desde Lille a cambio de 40 millones de euros y está llamado a sacarle la titularidad a Donnarumma... si es que no renueva.

Toda esta triangulación de arqueros no hace sino sembrar más dudas sobre los clubes que podrían llegar a ficharlo en el actual mercado de pases. Manchester United, que puso en el mercado al camerunés André Onana, se dedicó en los últimos días a contratar a un nuevo número 9 y dejó la situación del arquero en stand-by. Acaba de encontrar en el esloveno Benjamin Sesko (Lepizig) a su nueva referencia ofensiva. Lo pagaron a precio de oro -85 millones de euros, bonus incluidos- por lo que la alternativa del “Dibu” para el arco luce lejana. Es más, previendo la inversión por el 9 los directivos del United habrían ofrecido un préstamo oneroso por el arquero argentino a sus pares del Villa. Desde Birmingham dijeron “no, gracias”. Así, Martínez saldrá por una venta. O, directamente, no saldrá.

Benjamin Sesko, el 9 esloveno de Leipzig que será nuevo jugador de Manchester United Jan Woitas - DPA

El sueño del Dibu de ganar la Champions League, entonces, deberá esperar. Porque el Aston Villa, que terminó sexto en la pasada Premier League, estará en la segunda competencia en importancia del Viejo Continente: disputará la Europa League. La búsqueda de un equipo que sí esté clasificado para luchar por la Orejona es una de las principales motivaciones del marplatense para abandonar Birmingham, donde es ídolo de los hinchas. Los cinco equipos ingleses que sí están clasificados para aquella competencia son Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle. Paradójicamente, el Manchester United, que hasta acá fue el equipo que más insistió por el arquero, verá el torneo continental por televisión.

El portal Birmingham Live reporta que Aston Villa mantuvo conversaciones con la UEFA para morigerar su situación económica. Prometió ponerse al día con los números y bajar los niveles de deuda. Eso incluye transferir a los futbolistas con contratos más altos. Ya no está, por ejemplo, Marcus Rashford. El inglés había llegado a préstamo de Manchester United, pero los de Birmingham pagaban una parte importante del sueldo. Fue nuevamente cedido, ahora a Barcelona.

Así, y aunque la salida de Dibu Martínez tenga un costo deportivo, el club está decidido a venderlo si aparece una oferta que lo satisfaga. Como hasta acá nadie puso sobre la mesa el dinero pretendido, el marplatense sigue en Birmingham. Aunque ya haya ensayado su despedida...