De productor teatral a los negocios del fútbol: Javier Faroni, el socio que gestiona millones de la AFA

Era una función más de la temporada veraniega en Mar del Plata. En el teatro homónimo de la Ciudad Feliz, Natalie Pérez, Carla Conte, Pablo Rago y Luciano Castro representaban “El divorcio”, una de las obras más convocantes de aquel enero. Despuntaba 2023 y, de golpe, la sorpresa. Al ritmo del “Muchachos...”, el himno de la Copa del Mundo 2022, el mítico trofeo dorado apareció en el escenario de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA. Era otro Tapia: en aquel momento cosechaba todos los aplausos por la obtención de la Tercera. Ovación. Gritos y festejo alocado de todos los presentes.

Aquella fue una de las tantas paradas del improvisado “Copa Tour”: presencias de Tapia con el trofeo en eventos culturales en la costa atlántica. Un dato de entonces pasó desapercibido: el presidente de la AFA había estado en aquella función invitado por el productor de la obra, Javier Faroni. “Lo une una amistad”, publicó entonces el diario La Capital, de la Ciudad Feliz. El vínculo entre el empresario teatral, que integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández, y que acaba de culminar su mandato como diputado bonaerense por el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.

Pablo Rago, Luciano Castro, Claudio "Chiqui" Tapia -con la Copa del Mundo-, Natalie Pérez y Carla Conte, en una foto de enero de 2023 en Mar del Plata

Faroni no posó para la foto aquella vez, pero fue el factótum del encuentro a orillas del mar. Su nombre volvería a aparecer en la escena del fútbol unos meses después, cuando la AFA dio a conocer a la nueva ticketera para los partidos de la selección. Esto es, la plataforma mediante la cual los miles de hinchas interesados en ver a Lionel Messi en primera persona debían ingresar para comprar las entradas. Un negocio millonario. La empresa elegida se llama Deportick y pertenece, justamente, al empresario teatral.

Las fuentes de la AFA aseguran que la empresa propuso un esquema de costos mucho más conveniente para la gestión Tapia que los grandes jugadores del mercado. Y por eso se quedó con el negocio. Por lo bajo subyace, por supuesto, su relación con Sergio Massa, con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y con el propio Tapia. La empresa ya trabajaba con dos clubes del fútbol argentino (Tigre y Temperley) y había sido contratada por la Conmebol para la Finalissima de Futsal, disputada en 2022 en Parque Roca. También prestó servicios para la Liga Profesional en el encuentro ante Banfield y River por el Trofeo de Campeones de aquel año. De repente, esta firma pasó a jugar en las grandes ligas.

Faroni junto a su esposa X

En marzo de 2023, LA NACION contó que los términos y condiciones de la venta de tickets a través de Deportick apuntan a una empresa llamada Mastea 123 S.A., con dirección fiscal en la calle La Rioja, en Mar del Plata. Deportick es un nombre de fantasía registrado por aquella compañía. Según los registros oficiales, Mastea 123 es una empresa de Faroni, afincado hace años en la ciudad costera. En rigor, la creó el 26 de marzo de 2018 bajo el nombre Más Teatro 123 S.A. junto con dos socias: su pareja, Érica Gilette, y su hermana, Marcela Viviana Faroni. En junio de 2021, la compañía cambió su nombre a Mastea 123, la sociedad que figura detrás de Deportick.

“Sí, la ticketera es de Javier. Ya hace dos años aproximadamente que viene trabajando en este proyecto de una ticketera exclusiva de deportes”, confirmó entonces a LA NACION una fuente de la empresa. Hay otro dato curioso en Nic.ar, el portal que informa quiénes registraron dominios de páginas web en la Argentina (es decir, los que tienen una extensión .com.ar). La página deportick.com.ar fue pedida por Marcela Faroni, hermana de Javier.

Una compra exitosa de entrada para Argentina-Panamá, en el Monumental

La aparición de Deportick no fue el primer vínculo de Faroni con el fútbol. En su rol de productor, el empresario estampó su logo entre las muchas empresas que están detrás de la exhibición de memorabilia del seleccionado argentino que se celebró desde el 1° de abril de 2023 -en pleno furor por el éxito conseguido en Qatar 2022- en La Rural, y que tuvo a la Copa del Mundo como principal atracción. “Será una experiencia única, que reunirá toda la pasión del fútbol argentino y la gloria obtenida desde 1978 hasta 2022, en una exhibición sin precedente, reviviendo los mejores momentos de los Campeonatos Mundiales obtenidos por nuestra Selección”, había publicitado la AFA en 2023 a través de un comunicado.

Por entonces, en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter de la empresa podía verse que Deportick tenía un cliente en la Liga Profesional. No era un club cualquiera, sino que se trataba de Tigre, la institución histórica donde es referente Sergio Massa, el jefe político de Faroni. Había videos de los hinchas del Matador ingresando al estadio mostrando su celular y un código QR, además de los tradicionales tickets en papel. Además del club de Victoria, la otra institución con la que trabajaba Deportick era Temperley, de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Deportick es la plataforma digital que eligió la FIFA para vender las entradas para el Mundial Sub 20

El nombre de Érica Gillete, la mujer de Faroni, figuraba en los registros de la AFA desde mucho antes que su marido tuviera la ticketera de la selección. Un año antes de la consagración en Qatar, el 9 de diciembre de 2021, el comité ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino aprobó un contrato con la firma TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Hallandale Beach, Florida, muy cerca del Shopping Aventura, de Miami. Gillette, seguidora de Sergio Massa y cercana a Malena Galmarini, aparece en los libros oficiales como la administradora de la firma.

Por decisión de la AFA -es decir, de Tapia- TourProdEnter LLC se transformó en el “agente comercial exclusivo para el exterior del país”. El boletín 6031 aporta más datos: “El Agente llevará adelante la representación comercial de la AFA a los fines de promover la suscripción de acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares, que generen ingresos para AFA por la explotación comercial de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos en el patrimonio de AFA, incluidos los patrocinios y/o sponsoreos de los Seleccionados Nacionales de AFA; la concertación de distintos eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Seleccionados Nacionales; la realización de tareas de logística que fueran necesarias para las distintas actividades que la AFA y/o sus Selecciones Nacionales deban desarrollar; y la promoción de las distintas actividades de la AFA y/o sus Selecciones Nacionales”. Traducido: cualquier empresa que quisiera estampar su logo entre los auspiciantes de los campeones del mundo en el extranjero debe, desde fines de 2021, pasar por esta LLC. Es decir, por la mujer de Faroni.

Argentina jugó en octubre un amistoso con Venezuela en Miami; las marcas que pautaron para ese partido debieron negociar con una empresa con sede en aquella ciudad cuya administradora es la mujer de Faroni Rich Storry - Getty Images North America

Más acá en el tiempo, en agosto de 2024, Faroni se quedó con el 80% del Perugia Calcio, un histórico del fútbol italiano que transita horas bajas y milita en la Serie C, la tercera categoría. El equipo del empresario teatral argentino -convaleciente según el club luego de una operación para extirparle las glándulas parótidas- ocupa el puesto 16 en la tabla de posiciones y coquetea con el descenso. En las últimas semanas, el amigo de Tapia recibió una mala noticia: lo suspendieron por 80 días por no armar un equipo de fútbol femenino, tal como lo obliga el reglamento de licencias del fútbol italiano. El incumplimiento, además, le costó al club una multa de 6.667 euros.