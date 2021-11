De volea y al ángulo: Newell’s le ganó a Independiente con un golazo en tiempo de descuento

ROSARIO - Román Bravo cambió la historia del partido con un golazo en el último minuto. Casi como el guión que todo chico quisiera escribir. Debutar en primera, como local, y encontrar una pelota en el área, y darle una volea descomunal al ángulo. Lo grita fuerte y quiere llegar hasta el cielo. Se abraza con todos, y con su hermano fallecido “que está en el cielo”, según contó minutos después en el campo de juego.

Newells ganó y acaso no lo haya merecido. El que tenía la responsabilidad, por presente y mayor jerarquía, se desdibujó con el correr de los minutos. Independiente no pudo cuando quiso, después no quiso y casi nunca supo.

Con un agravante: Newell´s jugó con diez jugadores desde los 25 del complemento. Curiosamente fueron los mejores minutos de los rojinegros. Hay más. Taffarel, el DT local, también interino, hizo debutar a cuatro juveniles. Volvió a ganar después de seis partidos. El panorama de los rosarinos es preocupante en la tabla y en los promedios

Julio César Falcioni metió cambios, pero ninguno le sirvió. No solo eso: terminaron tirando centros a la nada o rematando desde tres cuartos. Ninguno, ni de cerca, llevó peligro. Independiente no aprobó ninguna materia. Marcar un gol es una odisea. Pese a tener a un bombardero como Silvio Romero. ¿Juego? Ni Soñora, Velazco y Andrés Roa mantienen el ritmo. La defensa no pasó sobresaltos porque Newell´s es un equipo deslucido. Que esta vez le pudo ganar porque encontró un premio mayor en el botín del pibe Bravo.

"HACER UN GOL EN TU PRIMER PARTIDO ES LO MÁS EMOCIONANTE, LO SOÑÉ DESDE EL 2015. SE LO DEDICO A MI HERMANO QUE ESTÁ EN EL CIELO" muy emocionado, el pibe Román Bravo habló tras darle el triunfo a Newell's ante Independiente. pic.twitter.com/rAhZspFF9a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2021

Fueron dos tiempos diferentes. Algo mejor el Rojo en el primero, y desde la reacción anímica, mínimamente superior el rojinegro. En el primer capítulo Independiente generó chances claras para ponerse en ventaja. Un puñado de oportunidades que partieron de un plan claro, el de esperar el error rival. Notó de arranque que Newell’s era un manojo de nervios producto de la inexperiencia y que no era descabellado que entregara espacios. Y lo hizo, claro.

Pudo ponerse en ventaja a los 5 minutos, tras un desacierto de Nicolás Castro y un rebote eventual en Pablo Pérez dejó en inmejorable posición a Silvio Romero, que desvió su remate por centímetros.

El festejo de todo Newell's, que encontró la victoria en la última pelota de la noche Marcelo Manera - LA NACION

La lista de oportunidades del visitante continuó. Una pérdida de Cacciabue le permitió a Roa encarar, pero salvó Macagno. Después de un córner, Insaurralde conectó de manera imperfecta, solo, en el punto de penal. Hubo más: pérdida de Castro en la salida, y entre Roa, Romero y Velazco armaron una jugada a puro toque; cuando se gritaba el gol, el paraguayo Canale salvó en la línea.

El complemento fue más movido. El mediocampo de Independiente tuvo mas movilidad, especialmente por el lado Alan Soñora, que ganó en intensidad y buscó plantarse y generar en tres cuartos, desde otra postura más activa. Fueron chispazos que se apagaron pronto. De hecho, Roa y Soñora, que tenían la misión de generar fútbol, terminaron reemplazados por Falcioni.

Falcioni volvió al banco de Independiente, pero no logró que el Rojo tuviera peso en ataque Marcelo Manera - LA NACION

La expulsión de Campaganaro reflejo el andar del equipo, pero fue también un disparador. Los cambios le dieron buenas respuestas a Taffarel que oxigenó el mediocampo. Los chicos corrieron con intensidad y luego pudo descansar en la jerarquía de Maxi Rodriguez, que con unos pocos toques abrió otra perspectiva de juego. Todo iba hacia el empate, pero en la última jugada, tras un centro pinchado de Maxi apareció Román. Bravo por él.

