Lionel Messi reveló que le gustaría volver al Barcelona: “Me encantaría ser secretario técnico”

Tras la salida de Lionel Messi de Barcelona hacia el París Saint-Germain (PSG), la herida de los fanáticos todavía sigue abierta. No obstante, este domingo, el astro del fútbol entregó una esperanza para los blaugranas con el anticipo de cómo le gustaría volver a la institución catalana.

“Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento: me encantaría ser secretario técnico en algún momento”, dijo en una entrevista al diario catalán Sport, desde su nuevo hogar en París.

Messi, no obstante, no descartó que sea otro rol el que pueda ocupar. “Quizá de otra manera”, dijo, y agregó: “Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar a lo que pueda al club que amo; me encantaría que siga creciendo y siga siendo uno de los mejores del mundo” .

Noticia en desarrollo