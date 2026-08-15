Decidió jugar días después de la muerte de su hija recién nacida y los hinchas le hicieron un sentido homenaje

Este sábado el equipo neerlandés NAC Breda perdió 0-2 contra el VVV-Venlo. Pero la derrota no fue la protagonista de la noche. Más de 18.000 hinchas pusieron de lado el resultado para realizar un conmovedor homenaje en honor a uno de sus jugadores: Mats Seuntjens.

El futbolista de 34 años y su pareja afrontaron la muerte de su hija recién nacida la semana pasada y, aun así, Seuntjens se presentó en la cancha para jugar. “El cielo tiene una estrellita más”, escribieron los hinchas en una emotiva bandera.

Seuntjens creció y se formó en el NAC Breda, el club de la segunda división del fútbol de Países Bajos, donde jugó desde 2011 hasta 2016. Tras pasar por siete clubes a lo largo de su carrera -entre España, Países Bajos y Turquía-, el futbolista volvió al conjunto de sus amores hace menos de un mes para disputar la etapa actual de su carrera.

Sin embargo, su vida se vio teñida por una tragedia. Seuntjens y su pareja, Elba, perdieron a su hija recién nacida, Celine Inaya Seuntjens Silva, la semana pasada. El club fue notificado y dejó un sentido mensaje para el jugador. “Esta noticia es profundamente conmovedora y afecta a todos y a todo hasta lo más profundo”, escribieron.

Pero dichas palabras no fueron lo único que recibió el futbolista de parte del club neerlandés. Este sábado, tras la derrota en el estadio Rat Verlegh, Seuntjens se mostró cabizbajo por la derrota, mientras hablaba con sus compañeros.

El homenaje de los hinchas del NAC Breda a Mats Seuntjens, que perdió a su hija una semana atrás NAC Breda

Fue entonces que miró las tribunas y distinguió dos banderas. “El cielo tiene una estrellita más”, se leyó en la primera. Más abajo, apareció otra con el nombre de su hija: “Celine Inaya Seuntjens Silva”. La hinchada le cantó al jugador, mientras 18.000 fanáticos levantaron bengalas amarillas a lo largo de todo el estadio.

Seuntjens se agachó y, tomándose la cara, rompió en llanto. Sus compañeros se acercaron a consolarlo, al igual que su pareja. Elba miró a la tribuna y armó un corazón con sus manos, en señal de amor a la hinchada. Luego, se fundieron en un profundo abrazo en el campo de juego.

La emoción del jugador y su pareja

Seuntjens tomó la mano de su esposa y la levantó en el aire, en símbolo de lucha, mientras intentaba secarse las lágrimas que no podía contener. Todo mientras la hinchada continuaba cantando y aplaudiendo para él, algo que siguió hasta que se retiró de la cancha. “Tras 95 minutos de fútbol, ​​NAC muestra su lado más fuerte, hermoso y emotivo. A partir de ahí, el fútbol pasa a un segundo plano por un instante", expresaron desde el club.

En tanto, Seuntjens dejó un mensaje a la hinchada a través de Instagram: “Queridos hinchas del NAC, ¡gracias! #Sinpalabras“.

Previamente, durante el descanso, el NAC ya había prestado un minuto de silencio en memoria del exentrenador Bob Maaskant, que murió a los 88 años.

El emotivo homenaje de la hinchada del NAC Breda a Mats Seuntjens

Por otro lado, el partido no fue fácil para el equipo neerlandés. El VVV-Venlo se adelantó rápidamente con un gol de Edhy Zuliani al ángulo y luego se replegó. El NAC intentó superarlos, pero no logró marcar, a pesar de las oportunidades que tuvieron Raul Paula, Mohamed Nassoh, Pepijn Reulen y Paul Gladon.

La mejor oportunidad la tuvo Reulen en el minuto 47. Rio Hillen remató de cabeza un centro de forma excelente. Reulen se posicionó bien, pero no logró conectar con el balón. El VVV-Venlo puso el 0-2 tras un contraataque fulminante. Aunque el NAC dominó la posesión, sufrió ante un equipo muy sólido, que se mantuvo firme hasta el final.