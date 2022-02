Copa de la Liga 2022: Defensa y Justicia venció por 3-2 a Gimnasia y suma un promedio de tres festejos en los últimos tres partidos

Mostró la cara de un equipo que quiere ser protagonista. Sin lucir, pero siendo práctico y efectivo, Defensa y Justicia le ganó merecidamente a Gimnasia y Esgrima de la Plata por 3 a 2 en el Tito Tomaghello y, momentáneamente, escaló a la punta de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. Los goles del Halcón, que acumula 13 partidos sin perder en condición de local, los marcaron Miguel Merentiel y Carlos Rotondi, a 4 y a los 44 del primer tiempo, y Nicolás Tripichio, a los 24 del segundo tiempo. Para el Lobo marcaron Cristian Tarragona, a los 36 de la primera parte, y Frías, en contra, a los 45 del complemento.

En los últimos tres encuentros, Defensa y Justicia promedia tres anotaciones por cotejo. Tras perder en la primera fecha ante Newell’s (0-1), luego empató con Racing (2-2) y les ganó a San Lorenzo (4-3) y el Lobo platense. Gimnasia, por el contrario, recibió 7 goles en los últimos dos partidos: venía de caer ante Banfield 0-4.

En tiempos de permanentes discusiones, donde se privilegian fórmulas supuestamente modernas, Defensa y Justicia es un equipo compacto, que cuando no juega todo lo bien que lo puede hacer es capaz de ganar haciendo lo justo y necesario: ser contundente. Desde la seguridad, desde la técnica individual, desde la confianza, los hilos confluyen inexorablemente en la madeja de un equipo bien construido y con una esencia inherente, que no varía su fisonomía más allá de los nombres.

Defensa vs Gimnasia. 25/02/22 Fotobaires

El primer tiempo fue entretenido y con muchas acciones interesantes. Defensa y Justicia, entonado por la goleada ante San Lorenzo la fecha pasada, rápidamente asumió el protagonismo del encuentro y no dejó que Gimnasia se acomodara en la cancha. A los 4 minutos, tras un buen pase filtrado de Walter Bou (que siempre juega bien), Merentiel quedó cara a cara con el arquero Rey y, tras eludirlo, con un disparo rasante puso el 1 a 0. Así el delantero uruguayo sumó su octavo gol en los últimos diez encuentros que jugó.

Defensa vs Gimnasia. 25/02/22 Fotobaires

Ese gol tempranero, obligó al conjunto dirigido por Pipo Gorosito a reformular el plan inicial y a adelantar unos metros las líneas. Más allá de que casi siempre tropezó con las limitaciones propias para hilvanar alguna jugada riesgosa, cuando peor la pasaba, a los 36, Tarragona con un potente cabezazo, tras un centro de Carbonero, puso la igualdad 1 a 1.

Sin embargo, la alegría le duró al Lobo: los 44, Rotondi conectó como venía un pase pinchado al área de Hachen y puso el 2 a 1. Golazo para agregarle emoción al final del primer tiempo.

Lo mejor del partido

El local acentuó el dominio del juego en el arranque del segundo tiempo. Supo aprovechar los espacios y con mucha dinámica y una admirable sencillez logró sentenciar el resultado. A 24, Tripichio con un remate cruzado de derecha a izquierda marcó el tercer gol. Gimnasia y Esgrima, empujado por su amor propio, sumó gente en ataque y buscó descontar mediante los desbordes de Carbonero y los pelotazos al área del local.

Así, a los 45, llegó el gol en contra del defensor Adonis Frías, que solo sirvió para ponerle suspenso al resultado. Sobre el final, Alemán tuvo el empate con un disparo desde afuera del área que Ezequiel Unsain se encargó de desactivar.

Defensa vs Gimnasia. 25/02/22 Fotobaires

El conjunto de Florencio Varela ganó un partido desde el corazón, con el orgullo del que sabe lo que quiere. No sintió temor por lo que podía ofrecerle Gimnasia, siempre buscó atacar y estuvo firme en sus convicciones para sumar su segundo triunfo en la Copa de la Liga y treparse, momentáneamente, a la punta de la zona 1. Es verdad que no brilló, pero no dejó dudas de su juego y mostró la otra cara de un equipo quiere ser protagonista.